Creo Tucumán ratificó a Murga como candidato a Gobernador

En el marco de un encuentro de dirigentes de Creo Tucumán y de Republicanos Unidos, encabezados por el referente nacional el diputado Ricardo López Murphy, fue ratificada la candidatura a gobernador de la provincia de Sebastián Murga, el actual presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. De esta manera, la novel formación política lanzó formalmente su campaña en vista a las próximas elecciones de 2023.

En tal sentido, la diputa nacional por CREO Tucumán, Paula Omodeo, que estuvo acompañada por Roberto García Moritán (Republicanos Unidos), afirmó a Los Priimeros TV que "Sebastián Murga siempre fue nuestro candidato a gobernador y entendemos que forma parte de nuestra idea primaria, que no tiene que venir alguien de Buenos Aires a señalar con el dedo quién debe ser nuestro candidato porque muchas veces no conocen la realidad de la provincia".

Frente a la consulta de porqué hoy no es Juntos por el Cambio, en referencia a que las distintas fuerzas políticas llevan sus propios candidatos, Omodeo expresó que "nosotros siempre decimos que la oposición en Tucumán hasta ahora no había tenido un verdadero proyecto para llegar a los lugares de poder. Muchas veces se había conformado con los segundos lugares o una intendencia, y la manera de poder llegar a transformar de verdad a la provincia es tratar de tener una coalición lo más amplia posible, llámese Juntos por el Cambio o como sea, pero tenemos que estar todos juntos".

"Pero la diferencia está en lo que nosotros decimos desde el primer día. Hasta ahora no habían podido (los políticos) porque las peleas los habían fragmentado y CREO nace para unir lo que nunca estaba unido", sostuvo la diputada para resaltar la participación de gente que no estaba vinculada a la política, que vienen del sector privado, para ponerse a disposición y dan un paso para decir: "hasta ahora la clase política no ha dado respuestas y este es nuestro momento". Es así que desde CREO surgió la propuesta "Yo Soy Candidato" de cara a las elecciones de 2023.

Paula Omodeo no se refirió directamente a la inclusión de Ricardo Bussi a Juntos por el Cambio, pero ratificó la postura que prevalece en la fuerza política que representa, en el sentido de que "la alianza opositora tiene que ser lo más amplia y generosa posible. Pero llegó la hora de la ciudadanía, de los ciudadanos de liderar esto, de los que somos nuevos en la política, porque que ellos ya lo intentaron y no pudieron. Ahora es nuestro turno".

Ante la consulta si Juntos por el Cambio debe cambiar el sello, la diputada señaló que "me parece que el tema del nombre es circunstancial. Lo importante es que juntos para cambiar, porque juntos para ser lo mismo no tiene sentido".

Sebastián Murga, presidente de CREO-Tucumán, reafirmó durante un acto celebrado el martes a la noche, con la presencia de referentes nacionales, que su espacio presentará nuevos candidatos a lo largo y a lo ancho de Tucumán.

Acompañado por los dirigentes de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán y Yamil Santoro, Murga aseguró que "llegó el momento de sacar a Tucumán de la decadencia y brindar candidatos dignos". El presidente del partido a nivel nacional, Sergio Dávalos, abrió la jornada agradeciendo a todos los presentes.