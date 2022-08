Trabajar en el exterior en remoto: la posibilidad de cobrar en dólares y ganarle a la inflación

Tras la digitalización en la pandemia, explotó otra forma de exportar esa fuerza laboral de Argentina al mundo sin tener que irse a vivir a otro país: el trabajo remoto. Según un reporte, Buenos Aires está en el top 3 de las ciudades más atractivas para ese tipo de contrataciones en formato digital.

Y esa demanda es doble: por un lado, resulta atractivo el talento local, pero por el otro, los argentinos inmersos en una fuerte crisis económica buscan cada vez más opciones que les permita hacer rendir su salario, y para ello una buena solución es cobrar en dólares.

Según el Reporte Global de Contratación Internacional elaborado por Deel, durante el primer semestre de 2022, las contrataciones de empresas extranjeras de forma remota crecieron en un 190%, poniendo a la Argentina entre los países más atractivos para las compañías que buscan fuerza laboral digital.

El top 5 elaborado por la plataforma para gestión remota y pago de talentos lo encabezan Londres (Reino Unido) y Toronto (Canadá). En tercer lugar se ubica Buenos Aires, seguida inmediatamente por su par española, Madrid, y por la norteamericana San Francisco.

El segmento de jóvenes que más prefieren adoptar un trabajo remoto es el que va de entre 25 a 34 años. Ellos representan el 58%. Los que van de entre 35 y 44 años representan el 30% de la muestra.

Según el reporte, que analiza datos en base a más de cien mil contratos realizados en más de 150 países a través de la plataforma, los países que más contratan a profesionales argentinos son Estados Unidos, México, Chile y Reino Unidos.



Y otros países de la región comienzan también a interesarse por el talento argentino. Perú, Colombia y Uruguay son los que muestran mayor porcentaje de crecimiento en cantidad de contrataciones, de 250% el primero, a 209% el último.

Los puestos más demandados para trabajar remoto desde Argentina hacia mercados del exterior son: ingenieros en sistemas, desarrolladores, intérpretes y psicólogos.

Argentina también encabeza, junto a Brasil y México, la lista de naciones Latinoamericanas donde más trabajadores son contratados para roles técnicos, para trabajar tanto a tiempo completo como de freelance.

En promedio los salarios pagados por empresas extranjeras a trabajadores argentinos crecieron en un 117%, debido a la alta demanda de talento y a la escasez de candidatos disponibles. “Particularmente en Argentina, las posiciones que registraron un aumento mayor en sus salarios fueron el personal para atención al cliente (116%), diseñadores/as (110%) y consultores/as (108%)”, detalla el informe.

Si bien es dificil determinar cuánto se paga por esos trabajos, según datos de mercado, el arco de pago es amplio y va de los US$ 30 a los US$ 30.000 según perfil y demanda.

En ese sentido, Sebastián Siseles, vicepresidente de Freelancer, contó a Clarín que ellos miden el promedio de cada uno de los proyectos que se suben a la plataforma. Por esa razón, "hay trabajos muy sofisticados que pueden ser de US$ 30.000 o mas (ejemplo, creación de un sitio web con diferentes páginas, ecommerce, etc), y hay otros menos sofisticados y más rápidos de hacer como por ejemplo una traducción, armar una base de datos corta de excel, etc que pueden ser de US$ 30 o US$ 50", explicó.

"El promedio de todo eso que se sube (mas de 20 mil por día) es de US$ 161 por cada trabajo", explicó.

Por su parte, Ignacio Basso, co-founder de Seeds, contó que en la prepandemia los más buscados eran los perfiles tecnológicos. "Ahora se suman datos y producto. Además, yo estimo que las áreas de mayor crecimiento van a ser otras que antes no estaban habituadas a trabajar para el exterior".

Y sobre lo que se paga, advirtió "podemos hablar de un rate de horas. Entre 25 y 100 dólares. Depende mucho de los perfiles: el nivel de seniority, los skills y experiencias".​



La contracara de la demanda de talento argentino, está puesto en la tendencia que marca el reporte de empresas nacionales buscando profesionales extranjeros. A nivel regional, se observa en la Argentina un crecimiento del 174% en el índice de empresas que contrataron internacionalmente.

En Latinoamérica, la contratación internacional creció un 161% en el último semestre y sigue en aumento. Es la región que cuenta con el mayor número de compañías contratando en el exterior, seguida por Asia Pacífico.​



"La contratación de talento global es un fenómeno multilateral, que ya no se limita a determinados países. Nosotros entendemos que si las compañías quieren acceder al mejor talento, ya no debe haber fronteras y los números de este reporte lo demuestran", afirmó a través de un comunicado Natalia Jiménez, Gerente Regional de Expansión para América del Sur de Deel.

¿Cómo reclutar trabajadores en la era híbrida?

La nueva normalidad empujó a varias compañías a cambios permanentes hacia una fuerza laboral remota o híbrida alrededor del mundo. En este marco, Adecco Argentina explica cómo atraer talentos bajo esta modalidad y cómo retenerlos.

Según las últimas encuestas realizadas alrededor del mundo, la mayoría revela que han sido más productivos (51%) o igual de productivos (44%) trabajando desde casa.

Saliendo entonces de la clásica modalidad de empleo presencial, hay una serie de consejos que valen tener en cuenta a la hora de atraer talentos para trabajar de forma remota:

Utilizar palabras clave adecuadas: se debe dejar en claro en la descripción del trabajo que la oferta implica una posición remota o híbrida. Esto ayuda a los solicitantes a comprender qué tipo de rol deberá cumplir.

Definir qué es remoto: es conveniente aclarar si la empresa trabajará siempre así, si en algún momento piensan volver a la oficina, si utilizan un modelo híbrido y si estarían dispuestos a respetar la elección del trabajador en el caso de que haya cambios a futuro.

Definir qué es flexibilidad: es común que muchos trabajos remotos incluyan un cierto nivel de flexibilidad en lo que respecta a las horas de trabajo. "Sin embargo, eso no siempre significa que el personal pueda trabajar las horas que desee, por lo tanto, es mejor indicar en la descripción del empleo si el empleado debe estar “activo” por determinadas horas o si debe responder a cierto programa o aplicación en el día a día", afirman desde la empresa especializada en recursos humanos.

Especificar la locación a la hora de reclutar: es importante aclarar desde dónde se está haciendo la búsqueda, para que el proceso resulte más fácil y nadie pierda tiempo.

Aclarar desde dónde se puede trabajar: el trabajo puede requerir ciertos requisitos específicos más allá de la ciudad o comunidad y esto se debe dejar en claro.

Describir los requisitos esenciales: más allá de que el trabajo remoto conectó a muchos trabajadores y empresas, por ejemplo, es esencial la documentación legal que el trabajador debe tener para trabajar en ese lugar. Además, si la empresa espera que el empleado cuente con su propio equipo de trabajo se debe explicitar y en el caso que los costos de servicios de internet o luz corran por cuenta de la compañía también se debe especificar.