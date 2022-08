Elon Musk acaba de convocar como testigo a otro megamillonario: Jack Dorsey. Se trata del cofundador de esa red social y fue su CEO hasta en 2015 se alejó definitivamente por problemas con uno de los fondos de inversión.

Musk quiere que el testigo aporte toda la documentación que para el hombre más rico del planeta hacen inviable la compra de Twitter: las cuentas falsas o "spam" que no podría controlar. Esa sería la estrategia principal de Musk.

Quién es Jack Dorsey, testigo clave de Elon Musk

Jack Dorsey es un desarrollador de software y empresario norteamericano. Fue uno de los cofundadores de Twitter (en 2006), una de las principales redes sociales. Pero más tarde creo la empresa "Square" (2010) una empresa que facilita sistemas digitales de pagos mediante la utilización de los teléfonos celulares.

Dorsey es de ascendencia inglesa, aunque creció en San Luis (Misuri). Es hijo de Marcia (Smith) y Tim Dorsey, el cual trabajaba para una empresa que desarrollaba espectrómetros de masas, mientras que su madre era ama de casa. Fue criado como católico y se formó en un instituto también católico.

Sin dudas, se trata de una situación peculiar. Jack Dorsey fue de los primeros que se manifestó a favor de la posible compra de Twitter por parte de Elon Musk. De hecho, tras hacerse público el intento de adquisición, el fundador de la red social aseguró que el magnate de origen sudafricano "era la única solución en la que confiaba".

Por como se están dando las cosas, pareciera que Elon Musk considera que cualquier información que Jack Dorsey pueda proveerle resultará crucial para salir victorioso del juicio con Twitter.

El juicio

El próximo 17 de octubre se pondrá en marcha el juicio entre Elon Musk y Twitter, y las partes involucradas parecen no querer dejar nada librado al azar.

Twitter argumenta que las razones de Elon Musk para no pagar son meras excusas porque perdió el interés inicial. Su fabulosa oferta de US$ 44.000 mil millones para quedarse con el 100% de la compañía quedó en la nada cuando vio que había cuentas falsas que no podría controlar. Entonces, la empresa lo llevó a juicio, para que un tribunal lo obligue a cumplir con su compromiso.

En las últimas horas el equipo legal que acompaña al CEO de Tesla y SpaceX ha lanzado una citación (subpoena) para Jack Dorsey, el fundador y exdirector ejecutivo de la red social.

Jack Dorsey, respaldó en su momento la intención de compra propuesta por Elon Musk. El hombre más rico del planeta lo llamó como testigo para que demuestre que esas cuentas falsas o "spam" hacen imposible la compra. Si Musk no las puede manejar, es inútil que tenga el 100% de la compañía, porque habrá resortes importantes fuera de su alcance.

Para el propio Jack Dorsey, es una encrucijada. Si declara en contra de Twitter, puede hacerle ganar el juicio a Musk y dejar a su "hijo preferido" en una crisis financiera. Pero, al mismo tiempo, puede ser una forma de "venganza" sobre su salida forzada por Paul Singer.