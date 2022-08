Reforzaron la seguridad de los jueces que juzgarán a CFK

Tras las amenazas de militantes kirchneristas en las redes sociales contra los jueces miembros del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dispuso reforzar la seguridad de los magistrados, quienes juzgarán a Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal solicitó a la Policía Federal que se encargue incrementar el número de custodios tras los encendidos discursos y ataques verbales contra los jueces y los fiscales Diego Luciani y Federico Mola de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De hecho, los fiscales también recibirán un refuerzo de protección, de acuerdo a las indicaciones de la Procuración General de la Nación.

Custodia desde la muerte del fiscal Nisman

Los jueces del tribunal oral federal tienen una custodia asignada desde 2015, cuando ocurrió la muerte del fiscal Alberto Nisman, que los acompaña en sus actividades laborales en Comodoro Py 2002.

Las amenazas

En particular, preocupó un mensaje del usuario @kike_MPD, que arrobaba a La Cámpora y mencionaba: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.

El mensaje hace alusión a una frase que utilizó la vicepresidenta Cristina Kirchner tras ser acusada, cuando para referirse a los jueces y fiscales que realizan el juicio y a los periodistas que lo cubren tuiteó: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019″.

El refuerzo de la seguridad se dio luego de que anoche hubo forcejeos frente al departamento de Recoleta de Cristina Kirchner, entre militantes kirchneristas y grupos antikirchneristas.