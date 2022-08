San Lorenzo le ganó por 2-1 a un Racing desorientado

El Ciclón se impuso en el clásico con goles de Méndez y Vombergar. No ganaba en el Cilindro desde 2013. Copetti había marcado el empate parcial de la Academia

Duelo caliente en el Cilindro de Avellaneda con triunfo 2-1 del sorpresivo San Lorenzo que fue de menor a mayor en el certamen y ahora se anima a meterse en la pelea del campeonato. Un clásico con pierna fuerte, expulsados en la Academia terminó de la mejor manera para el Cuervo que llegó a 24 unidades y se ilusiona con no perderle pisada a Atlético Tucumán que se ve las caras, este martes, con Barracas Central en Tucumán a las 21:30 para cerrar la Fecha 15.

Triunfo vital para el Ciclón en un clásico cargado de emociones. Luego de un primer tiempo parejo quien metió mano fue Rubén Darío Insúa, el DT de San Lorenzo que llegó para cambiarla la cara a un equipo desdibujado. La frase “los goles vinieron desde el banco” dejó en evidencia el gran movimiento táctico del técnico del conjunto de Boedo. Quien dejó el terreno de juego fue el Perrito Barrios, que viene teniendo grandes actuaciones, para que ingrese en su lugar Andrés Vombergar.

Parejo, disputado, algo cortado y casi sin situaciones frente a las áreas. En este contexto, el partido se jugó a pedir de San Lorenzo, un rival muy incómodo para Racing. Fue vivo Insúa. Le cedió la tenencia a su adversario, ocupó los espacios, bloqueó circuitos, cortó y buscó de contragolpe. Con la velocidad de Nahuel Barrios, especialmente, o algún envío largo para Bareiro, que luchó cuerpo a cuerpo con Sigali, quien volvió a ser titular después del desgarro que lo dejó afuera del campo de juego durante el último mes.

La coyuntura obligaba a Racing, que suele ser protagonista. Sin embargo, lejos de esa voracidad que mostró en el último clásico, justamente en este escenario y ante Boca, eligió tener paciencia para elaborar, pero le faltó precisión en el armado y explosión en el tramo final de la cancha. No fue profundo el equipo de Gago con la excepción de alguna proyección de Eugenio Mena.

El 5-4-1 de Insúa no se desplegó demasiado. Cuando lo hizo, inquietó. Mucho más Nicolás Fernández Mercau que Giay. Racing no explotó las espaldas de los laterales, más allá de que pocas veces descuidaron sus andariveles. Hubo poca gravitación de Nicolás Oroz, escasas apariciones de Matías Rojas y estuvo poco lúcido Leonel Miranda. Entonces, fluían los pelotazos de Emiliano Insúa para Enzo Copetti. Y el central no tuvo la mira calibrada.

Y a propósito del centrodelantero de la Academia, se encontró con la horma de su zapato. Acostumbrado al juego físico y al roce con sus oponentes, tuvo enfrente a Cristian Zapata. El colombiano fue rápido en los cruces y firme en el anticipo.

Triunfazo de San Lorenzo frente a Racing

La libreta de apuntes quedó virgen. No patearon al arco. A excepción de un remate de Rojas muy desviado y un cabezazo de Copetti que conectó sin exactitud un envío de Aníbal Moreno, Racing no preocupó a Augusto Batalla. San Lorenzo tuvo dos tiros libres en la puerta del área, fabricados por Bareiro, que tuvo a maltraer a Sigali. Fernández Mercau y Ezequiel Cerutti le apuntaron a la barrera.

En el segundo tiempo, el ingreso de Andrés Vombergar fue decisivo. No sólo porque bajó la pelota del gol de Juan Méndez, tras un centro de Ezequiel Cerutti; además, marcó el segundo después de un envío de Fernández Mercau que peinó Bareiro. Su definición fue notable.

¡Pegó San Lorenzo! Juan Ignacio Méndez y una buena volea para el 1-0 sobre Racing.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vwzlsEmmia — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2022

Entre esos dos goles, Chancalay se hizo echar y Gago, que ya había sacado a Rojas y a Miranda para darle más dinámica al equipo, ordenó los ingresos Jonathan Gómez y Maxi Romero. Y fue importante Gómez. En una guapeada suya se gestó el 1 a 1. Después, Aníbal Moreno abrió para Mena y el centro del chileno fue fantástico. Copetti anticipó a los centrales y el Cilindro estalló.

¡Apareció el goleador! Enzo Copetti de cabeza metió el 1-1 de Racing.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ffXTudjOtt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2022

Duró poco la felicidad celeste y blanca. Estaba partido Racing en el medio, zona que copó Juan Méndez, de gran categoría. Y si no fue más holgado el resultado fue porque Gonzalo Maroni no pudo con Gabriel Arias.

¡Intratable La Bomba! Andrés Vombergar quedó mano a mano con Arias y clavó el 2-1 de San Lorenzo ante Racing.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NxNudyfShG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2022

San Lorenzo no ganaba dos partidos seguidos hace un año. Racing no da la talla en las instancias importantes. Así será difícil pelear el título.