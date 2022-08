Como suele ocurrir en la previa a los Mundiales con los planteles sin confirmar y algunas modificaciones de último momento, los álbumes de cada certamen suelen tener errores y ya se vislumbraron los de Qatar 2022. Son un clásico los jugadores que luego no terminaron yendo a los campeonatos y demás perlitas. No obstante, la colección que es objeto de culto para los fanáticos del fútbol ya causó furor con la preventa en la Argentina, cuyo lanzamiento oficial será este miércoles.

Entre las fallas que presenta el flamante álbum de Panini, la empresa italiana que desde México 1970 está a cargo de estos productos de forma oficial, cuenta con una equivocación clave que es la fecha de inicio del torneo, ya que los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

De esta forma, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.

Otro punto es la numeración, ya que no es de forma correlativa, en este caso desde la 1 hasta la 638, el total de las figuritas, si no que está numerada por cada selección. De esta forma, tampoco estará esa mística que identificó a cada álbum con el número particular para cada figurita. “¿Tenés la 234?”, “¿La 308?” Por citar ejemplos, que siempre fueron una guía clara para los coleccionistas a la hora de buscar a los jugadores que no tenían y poder cambiarlas por otros en caso de tenerlos repetids. Ahora cada selección tendrá su numeración particular y habrá 19 en cada uno de los combinados, 18 para los futbolistas (habrá ausencias obligadas ya que en este certamen el plantel será de 26 jugadores) y una para el escudo.

Con estos detalles el flamante álbum del Mundial Qatar 2022 llegó para elevar el clima en la previa al máximo certamen de selecciones y que por primera vez a nivel mayores se disputará en Medio Oriente. Sin embargo, esto no afectó la expectativa generada entre los fanáticos que de todas las edades se prenden a la hora de coleccionar a sus ídolos.

Cuándo cuesta llenar el álbum tradicional del Mundial Qatar 2022

Falta poco menos de dos meses para que comience la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y muchos fanáticos ya empezaron a comprar el álbum de figuritas para completarlo.

En ese momento es donde se presentan los famosos “late” (”la tengo”) y “nola” (”no la tengo) para cuando se quieren intercambiar figuritas con el fin de llenar el libro.

Cuándo sale el álbum de figuritas de Qatar 2022

Panini, la empresa que produce el álbum a nivel internacional y que estuvo encargada de generar las ediciones anteriores, había confirmado que el 24 de agosto saldrá a la venta en Estados Unidos el álbum del mundial, y que la Argentina se acoplará a esa fecha.

Sin embargo, este sábado empezó a venderse en los kioskos de todo el país a $750. Además, los paquetes, que traen 5 figuritas cada uno, cuestan $150.

Así, el álbum del Mundial estará disponible tres meses antes del inicio de la competencia, que se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.