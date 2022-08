Las imágenes de los incendios en el Delta desde un satélite

Imágenes captadas por el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) muestran el grado de devastación provocado por los incendios en las islas del Delta del Paraná.

Un breve video y fotografías fueron divulgadas este lunes. Se trata de imágenes tomadas el 19 de agosto por el satélite europeo a la altura de Villa Constitución, en Santa Fe, y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Sentinel-2 es una misión de observación terrestre desarrollada por la Agencia Espacial Europea en el marco del programa Copérnico que busca dar seguimiento a la evolución de los bosques, los cambios en la corteza terrestre y la gestión de los desastres naturales.

Las llamas ya quemaron más de 95 mil hectáreas

El Gobierno envió a las Fuerzas Armadas a la zona de incendios y denunciará a los responsables

En tanto, el presidente Alberto Fernández dispuso el envío de las Fuerzas Armadas para que actúen “inmediatamente” en los incendios cuyo humo está afectando a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

A su vez, indicó que el Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, anunció que “ya ha realizado las denuncias correspondientes y está colaborando con la Justicia para determinar responsabilidades”.

Grupo de brigadistas camino a los incendios en el Delta.



Desde sus redes sociales, el mandatario afirmó: “Activamos el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires”.

“La Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y un equipo de asesores militares ya se encuentran en el lugar evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo” explicó en otro de sus mensajes.

“La situación es muy mala, se quemó todo. Tenés kilómetros y kilómetros de tierra calcinada. Parece un lugar por donde pasó un volcán o una bomba nuclear”, contó a TN el naturalista y especialista en árboles nativos, César Massi. Este domingo, Cesar recorrió la zona de Villa Constitución, en Santa Fe, una de las áreas más dañadas.

Denunció además que los pobladores de la zona están desamparados. Que algunos perdieron sus ranchos y otros están desesperados tratando de controlar el fuego que se les viene encima.

“El banco de semillas está muy deteriorado, el suelo está muy complicado. Este es un lugar que se quema hace tres años. Lo que no está quemado está gris, marrón o en muy mal estado. Me cuesta imaginar que le puedan dar alguna utilidad a ese suelo. Es una catástrofe ambiental”, cerró.

Un joven mira la quema de pastizales en el Delta



El aire en las cercanías a las islas del Delta del Paraná es tóxico. Debido a la quema casi incesante de pastizales en ese humedal, el humo que se desprende está afectando desde hace meses a la población que vive allí. Incluso, por un cambio en el viento, el olor y el humo insalubre también llegó a Buenos Aires.

En lo que va del año se quemaron alrededor de 100 mil hectáreas debido a quemas intencionales y pese al trabajo constante de brigadistas y bomberos, aún hay 9 focos de incendios activos.

“Podemos afirmar que, por día, hay cuatro o cinco fuegos prendidos nuevos, lo que hace difícil el abordaje porque, mientras apagamos, están permanentemente encendiendo”, dijo este lunes el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Según informó la CONAE “la zona afectada por los incendios del Delta, desde las proximidades de Rosario hasta la Ciudad de Buenos Aires, indica la presencia de contaminantes atmosféricos, que impactan sobre la salud humana y el calentamiento global”.

De acuerdo a la imagen satelital de la aplicación meteorológica AccuWeather de este domingo, el aire en las ciudades que van desde Diamante (Entre Ríos) hasta la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Rosario y San Nicolás de los Arroyos es entre poco saludable a peligroso.





Calidad del aire por las quemas de pastizales en el Delta del Paraná. Imágen saltelital de AccuWeather

“Este disturbio no solo está afectando a la biodiversidad sino a la pesca, al turismo, a otras actividades. Necesitamos que esto se frene ya con una ley de humedales que garantice la conservación y restauración. Necesitamos una ley que nos avale a los científicos y especialistas que trabajamos allí. Que no sea solo destruir y después pagar”, dijo a TN Paola Peltzer, doctora en Ciencias Naturales. Según Peltzer, los animales más afectados son los anfibios, los reptiles y algunos mamíferos que no pueden escapar cuando el fuego los alcanza.

Por el momento, la ley de humedales no tiene fecha para empezar a tratarse en comisión, por lo que es posible que llegue a fin de año sin siquiera dictamen.

Por qué hay quemas en el Delta del Paraná



Entre mayo y agosto, el ministerio de Ambiente recibió más de 2500 alertas por fuego en la zona que se distribuye entre Santa Fe, parte de Buenos Aires y mayoritariamente Entre Ríos. Son incendios intencionales, pero sinergizados por otros elementos como la sequía, la bajante del Paraná y el avance de la frontera agrícola.

Detrás de estos incendios, está la excusa de que la quema fortalece el campo y mejora el forraje para el ganado que ahí se cría. Un mito, ya que quemar la pastura no hace que crezca con más fuerza y genera un daño al ecosistema.