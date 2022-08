Finlandia: test de drogas de la primera ministra da negativo

A través de su página web, el Gobierno finlandés dio a conocer que no se hallaron sustancias ilícitas en el test de detección de drogas al que se sometió la primera ministra Sanna Marin. "El test que se realizó la primera ministra Marin el 19 de agosto de 2022 ha dado negativo", indica el comunicado.

La publicación indica además, que la funcionaria abonó de su bolsillo el costo de la prueba y los exámenes correspondientes.

La líder socialdemócrata se vio obligada a someterse a los estudios, a raíz de la polémica generada por la publicación de un vídeo el jueves pasado en el que se la observaba bailando en una fiesta y en donde, presuntamente, se hacía mención a la cocaína.

De acuerdo al medio 'MTV Uutiset', que ha limpiado el audio de la grabación, es la palabra "jauhojengi" ("pandilla de la harina") y no "jallu" (un tipo de licor de alta graduación) la que se pronuncia debido a cómo se articulan las vocales en finés.

En declaraciones, la primera ministra respondió a preguntas de la prensa sobre la publicación de los videos indicando que fueron "videos privados que se grabaron en un espacio privado". "Me molesta que se hayan dado a conocer al público", manifestó Marin.

Ante la pregunta sobre si había consumido sustancias tóxicas en esas circunstancias, Marin respondió que "alcohol si", y en el caso puntual de drogas, manifestó "no, que yo sepa".

"No estoy siendo chantajeada. Son vídeos privados y no debían ser públicos", destacó la funcionaria ante la pregunta de la posibilidad que existan otros privados y que sean utilizados para chantajearla.

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, responde sobre sus vídeos saliendo de fiesta: "No estoy siendo chantajeada. Son vídeos privados y no debían ser públicos" pic.twitter.com/OxiYBTGoeM — El HuffPost (@ElHuffPost) August 19, 2022

Así, tras las críticas del nacional-populista Partido de los Finlandeses, que reclamaba que se hiciese al test, y a las que se sumó el Partido del Centro, instrumental para sostener la coalición del gobierno de Marin, la líder del Ejecutivo afirmó que no pondría objeción porque "no tenía nada que esconder". "Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he tomado drogas", sentenció el viernes.

Tras conocerse la existencia del vídeo, las redes pronto se llenaron de comentarios de personas indignadas que la tachaban de "irresponsable" y de "no estar capacitada" para el puesto, pero también de muchos usuarios que no comprendían el revuelo y que se mostraban encantados con que los políticos disfruten de su vida privada. Marin, sin embargo, ha lamentado la filtración del mismo por entender que es una intromisión en su intimidad.

Por su parte, el experto en tecnologías de la información, Petteri Järvinen, cree que es posible que la cuenta en redes sociales o el móvil donde se alojaba el archivo "hayan sido hackeados por los rusos" como represalia por la solicitud de adhesión a la OTAN de Finlandia.