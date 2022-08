Rechazan la solicitud de CFK para ampliar su indagatoria

La vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió este lunes cuando pidió volver a declarar en el juicio oral por la obra pública. Lo hizo mientras transcurría la última audiencia de alegatos de la Fiscalía, en la que se pidió una condena de 12 años de prisión.

Detalles jurídicos

En principio, jurídicamente el planteo no está previsto para esta etapa del juicio y CFK podrá hablar nuevamente cerca del veredicto, en lo que se conoce como últimas palabras.

Ante estos detalles técnicos, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que la audiencia pasa a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes rechazando la solicitud de la imputada.

“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter pero esta situación no podrá ser.

Luego de que se informara la decisión del Tribunal, Carlos Beraldi insistió y pidió que se revea la determinación: “Aquí no se trata que estemos duplicando o ampliando cuestiones que se pueden desarrollar en el alegato. Ahí es una respuesta técnica, pero previo a eso es imprescindible que se escuche a la Dra Kirchner. Es su derecho constitucional. Es una vergüenza que se la limite para contestar las barbaridades que se dijeron en la acusación. Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las ultimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se esta desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”.