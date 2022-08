Maluma y una sorpresa para los fans argentinos

El cantante colombiano Maluma se caracteriza por tener siempre un ida y vuelta en sus shows con el público. Durante una presentación en México ilusionó a los fans argentinos que esperan su regreso al país.

Todo comenzó cuando, en medio de una pausa que hizo entre hit y hit, el cantante colombiano notó un cartel que le llamó la atención en las primeras filas y, entonces, se dispuso a agarrarlo y mostrárselo a todo el estadio. “¿Qué dice aquí? ´Argentina te extraña´”, leyó en voz alta. Entonces, lejos de hacerse el desentendido, respondió: “¿Cuando será la próxima vez que yo iré a Argentina? Dios mío”, lo que desató la locura de sus fans. Claro, su frase no pasó desapercibida porque despertó las esperanzas de sus seguidores argentinos, que hace ya bastantes años que lo esperan nuevamente en el país para cantar sus temas en vivo. Su último show había sido en el Hipódromo de Palermo en el 2019, pero la pandemia hizo que se prologara por demás la espera.

En noviembre, luego de su presencia en los MTV Europe Music Awards que se realizaron en Budapest, el músico había hablado en exclusiva con Teleshow sobre la posibilidad de volver a la Argentina. “¡Sí me invitan voy a estar!”, había dicho. En esa misma entrevista, también se había mostrado orgulloso de que su música traspase fronteras: “Se siente bonito porque Maluma no solo representa un género musical, es un movimiento general y entender que la gente me quiere a nivel mundial es algo especial y vengo trabajando por eso, son diez años de carrera y me siento agradecido por eso”, había expresado.

Vida sufrida

Oriundo de Medellín, no siempre la vida le fue fácil a Juan Luis Londoño Arias, tal es su nombre real. En una nota que tiempo atrás le concedió a la Revista Gente, confesó que con tan sólo 10 años, enfrentó tanto la crisis económica familiar como la separación de sus padres. Vender sándwiches y golosinas permitió que contribuyera a los gastos cotidianos que tanto él como su madre y su hermana tenían, además, hizo que valorara el trabajo desde muy temprana edad.

“El éxito verdadero es seguir teniendo a mi familia cerca (...) Luego la fama y el dinero llegan por añadidura. El éxito también es vivir de una pasión y muy pocas personas pueden contar esa historia. Es así que me siento feliz y afortunado, viviendo de lo que amo y rodeado de las personas que amo”, había declarado.

Pero además, también había confesado su amor por el fútbol, deporte al que casi se dedica profesionalmente. De hecho, llegó a jugar para el Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo durante aproximadamente nueve años. Sin embargo, un día decidió dejar sus oportunidades en el mundo del fútbol para por fin perseguir su otro sueño, convertirse en una estrella internacional de la música. “Hasta aquí llego, no quiero hacer más fútbol, quiero hacer música”, fueron las palabras que Maluma le dijo a su padre cuando decidió ponerle fin a su carrera como futbolista, según lo recordó durante su visita a El Hormiguero España. Y a pesar de que su padre no estuvo de acuerdo, fue firme en su decisión y logró cumplir su objetivo.