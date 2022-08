Arnedo acusó a Jaldo de ser cómplice del Ersept

Carlos Arnedo, secretario de Servicios Públicos del municipio de San Miguel de Tucumán, cargó este lunes contra el gobernador Osvaldo Jaldo por la "ausencia" del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y acusó al funcionario provincial de ser "cómplice de la empresa, por eso pagamos la luz más cara de Argentina".

"Es sólo un ente que (Osvaldo) Jaldo y el gobierno usan para acopiar más empleados públicos y hacer política con el dinero de los tucumanos. El Ersept debería ejercer el poder de contralor sobre el servicio y la tarifa, ya que su función es regular a las empresas de servicios públicos en defensa de los usuarios, pero al haber connivencia con la Casa de Gobierno ambos miran para otro lado dejando desamparados a los tucumanos y tucumanas", comentó Arnedo, según una publicación del diario La Gaceta.

Y siguió, "en cuanto al precio de la energía eléctrica, la política de subsidios no tiene carácter federal, como ha sucedido históricamente en nuestro país. Las boletas de luz en el interior duplican los importes de Buenos Aires. Este centralismo condena al interior a seguir bancando la energía de CABA y provincia de Buenos Aires, porque quienes deberían defender nuestros intereses como tucumanos miran para otro lado. Jaldo es cómplice de EDET por eso pagamos la luz más cara de Argentina, por eso con o sin subsidio seguiremos siendo la provincia con la luz más cara del país".

"Sucesivos tarifazos"

"No sabemos dónde están las supuestas inversiones EDET dice hacer. Se jactan de brindar un buen servicio cuando todos sabemos que lo que abonamos los usuarios no se ve reflejado en la calidad del mismo, porque a pesar de los sucesivos tarifazos que han impuesto a lo largo de los últimos años, el servicio es cada vez más deplorable. Durante todo el año, y especialmente en verano, los tucumanos sufrimos cortes e interrupciones del suministro de energía, lo que daña electrodomésticos, perjudica a negocios y a familias que terminan perdiendo su mercadería, y ni hablar de las familias que tienen algún integrante electrodependiente. Además, esto también incide en el suministro de agua potable que funciona mediante un sistema de bombas que requiere de la energía eléctrica, y que todos los años desemboca en la misma discusión entre la SAT y EDET que buscan desligarse de sus respectivas responsabilidades en detrimento de la gente, pero que al fin y al cabo no sufren ninguna consecuencia porque el organismo que debe regularlas brilla por su ausencia", cerró.