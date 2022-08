Piden decomisar 5 mil millones de pesos a CFK

5.321.049.272,47 de pesos. Esa es la suma con que Cristina Kirchner y su grupo de cómplices defraudó al Estado, según dieron a conocer este lunes en el marco de la última audiencia de alegatos.

El fiscal federal Sergio Mola dijo que el fraude equivale a 926 millones de dólares.

En esta última audiencia CFK no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidente.

Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Lázaro Báez.

“A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.

Líder de una asociación ilícita

Además, el fiscal Diego Luciani acusó el pasado viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, dijo. La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

La condena puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.