El mensaje de Echarri: “Si la tocan a Cristina..."

A partir de la investigación de la Justicia contra la ex Presidenta, el actor ligado al kirchnerismo se manifestó en Twitter contra los fiscales.

Este lunes Pablo Echarri se manifestó en la red social Twitter acerca de la situación judicial de la Ex-Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y se mostró en contra de la causa judicial que se lleva adelante donde está acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

El actor y abierto militante kirchnerista advirtió que si es condenada la expresidenta “qué quilombo se va a armar”.

Hoy el fiscal federal Luciani reanudó su alegato en el juicio oral en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

En ese contexto, el actor de 52 años compartió a través de Twitter un mensaje en el que presagia un “quilombo” si algo le pasa a la referente del Frente de Todos (FdT). “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar...”, escribió en la red social.

Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar… — Pablo Echarri (@echarripablo1) August 22, 2022

Este martes, en el marco del juicio que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el fiscal federal Diego Luciani concluirá sus alegatos y pedirá que se condene a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es por eso que figuras cercanas al kirchnerismo usaron sus redes sociales para brindarle su apoyo.

“Rechazo la persecución judicial contra Cristina Kirchner, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas”, escribió Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, junto con una foto de la presidenta de la cámara de Senadores saludando a la gente.

Daniel Gollán, diputado nacional del Frente de Todos sumó en el mismo sentido: “Ella está en el corazón del pueblo”. “Le sacaron tanto al pueblo... la alegría, los derechos, los sueños, que también le sacaron el miedo”, tuiteó María Teresa García, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense.

Edgardo Depetri, subsecretario de Obras Públicas de la nación se refirió a la falta de mérito: “Sin una sola prueba, armaron un circo judicial y mediático para proscribir a Cristina. El lawfare es la herramienta que utilizan para perseguir a los líderes populares, tal como lo hicieron con Lula y Evo. Pero el pueblo tiene memoria y no se deja engañar”.

Acusan persecusión

“Basta de Persecución. Basta de Lawfare. Todos con Cristina”, pidió Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, escribió: “La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a los trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo”.

“Una parte del poder judicial quiere proscribir a Cristina como lo hicieron con Lula y otros. Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia”, escribió Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Sata Cruz y ex cuñada de la vicepresidenta.

Eduardo “Wado” de Pedro, Ministro del Interior, puso: “Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Cristina. En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos”.

También emitió su comunicado el bloque Bloque de Diputados y Senadores de la legislatura bonaerense titulado “Repudio a la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner”, similar al del Interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos que en su texto “repudia la persecución política, judicial y mediateca contra Cristina Fernández de Kirchner”.