Luisana Lopilato fue mamá por cuarta vez y todo es felicidad junto a Michael Bublé, a pesar de que el año pasado él había reconocido que no se imaginaba con otro bebé. La nena nació el viernes pasado en Canadá, se llama Cielo Yoli Rose y pesó 3,8 kg.

La actriz, que ya es mamá de Noah, Elías y Vida, compartió con sus 6 millones de seguidores cómo recibió a la recién nacida. “Relato de un día inolvidable... Tocar el 💕 CIELO 💕 con las manos... Te amamos profundamente”, escribió en el video que posteó, mostrando el minuto a minuto desde su arribo a la clínica.

Luisana Lopilato le agradeció a su esposo Michael Bublé.

En las nuevas imágenes que compartió, musicalizadas con la canción del padre de familia “I’ll Never Not Love You”, se la ve disfrutando del último rato con su panza enorme, yendo al sanatorio, con la pulsera de ingreso que deschavó su segundo nombre, el apoyo incondicional de Michael durante el parto y la alegría plena de la llegada de la más pequeña de los Lopilato-Bublé.

“¡Gracias por acompañarme y estar al lado mío dándome fuerzas y aliento! Un momento mágico e inolvidable, ¡los amo tanto!”, expresó en una de las postales que decidió compartir también en sus historias de Instagram.

Cabe destacar que la publicación fue musicalizada con I'll Never Not Love You, una de las últimas y dulces composiciones que realizó Bublé y en la que habla de la relación que mantiene desde hace más de una década con la argentina.

Lopilato y Bublé, con Cielo entre sus brazos. La pareja ya tiene otros tres hijos: Vida, Noah y Elías.

Además, en sus historias de Instagram, Lopilato compartió una foto del momento justo en el que estaba dando a luz. En ella se la ve con los ojos cerrados y frente con frente con su esposo, quien estuvo presente en el parto.

El posteo fue compartido por el propio Bublé, quien no subió el video con las imágenes del parto pero sí se mostró feliz por la llegada de la segunda hija mujer con la artista (ya tienen a Vida, además de dos varones: Noah y Elías).

Cómo había anunciado Luisana Lopilato la llegada de su nueva hija

El viernes, Luisana Lopilato había utilizado Instagram, la misma red social en la que mostró imágenes del día de parto, para comunicar la llegada de Cielo a su familia.

El posteo de Lopilato para anunciar el nacimiento de Cielo.

"Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas", había escrito la actriz junto a una imagen del pequeño pie de la niña.

Y agregado: "¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá".

En tanto, una semana atrás, Lopilato había mostrado el increíble baby shower que le organizó su grupo de amigas canadienses para darle la bienvenida a la pequeña.

El evento, que se realizó en la casa que los Bublé tienen en Vancouver, incluyó juegos, una merienda repleta de exquisiteces y la presencia de dos de las mujeres más importante en la vida de la actriz: su mamá, Beatriz, y su hija menor, Vida Amber Betty, de 4 años.