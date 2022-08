El gobernador Osvaldo Jaldo encabeza una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en un acto donde anunció el adelantamiento del incremento salarial acordado para el mes de octubre, en el marco de las paritarias 2022.

El titular interino del Poder Ejecutivo, acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, informó la novedad vinculada a los trabajadores de la Administración Pública de Tucumán.

Jaldo adelantó la suba salarial prevista para octubre

"Cada día se hace más difícil aquel que tiene un ingreso poder llegar a fin de mes, ni que hablar de aquel que no lo tiene. La Provincia viene pagando en tiempo y forma los sueldos. Los compromisos que asumimos los venimos cumpliendo. No podemos comprometer más de lo que vamos a tener. Y sabemos que por más esfuerzos que se hagan, siempre son importantes pero no suficientes. Pero entendemos que los tenemos que hacer. Es un alivio, es una ayuda. Ante los pedidos y solicitudes de ustedes, no hay duda de que tienen razón en los planteos", dijo el gobernador a los gremios presentes.

Los distintos gremios estatales habían acordado en las paritarias de 2022 subas salariales que estuvieron entre el 50% y el 59%, en cuatro partes: marzo, julio, octubre y diciembre.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) aumentó 7,4% mensual en julio de 2022, y acumuló en los primeros siete meses del año una variación de 46,2%. En la comparación interanual registró un incremento de 71,0%, según los datos oficiales.

Ante este escenario, la gestión de Jaldo ya había dispuesto en junio pasado el adelantamiento del pago del aguinaldo y de una cuota del aumento salarial estipulado para julio.

Distintos gremios estatales comunicaron a la Casa de Gobierno que, por el fuerte impacto de la inflación, será necesario revisar el acuerdo celebrado en marzo pasado. De todos modos, todavía quedará pendiente la cuarta y última cuota pactada para diciembre próximo en las paritarias 2022.

Jaldo sobre el estacionamiento pago: "Esperamos que la Justicia lo resuelva"

El Primer Mandatario provincial, Osvaldo Jaldo, se reunió esta mañana en Casa de Gobierno con el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri y los concejales: Ernesto Nagle, José Luis Coronel, Emiliano Vargas Aignasse, David Mizrahi, Gonzalo Carrillo, Elena Cortalezzi y Sara Assan para evaluar los alcances del estacionamiento pago, medida que impuso el municipio de San Miguel de Tucumán.

"Los concejales me han vendido a informar oficialmente cuáles son las decisiones que viene tomando en todo lo que tiene que ver la contratación del estacionamiento pago por parte de la municipalidad capitalina", dijo Jaldo.

Y expresó: "La semana pasada hice una declaración en donde plantaba la necesidad de que salga a luz la documentación de lo que había firmado la municipalidad con la empresa que ya hace un año y meses venía prestando servicios en Tucumán".

Asimismo, el Gobernador sostuvo que "ningún medio había informado cual era el contrato y con mi aporte se puso en conocimiento esta situación, dando un debate institucional que los beneficiarios van a ser los habitantes de toda la provincia".

Y añadió que: "Ya hay un proceso de judicialización, por lo tanto, tenemos que esperar que la justicia lo resuelva".