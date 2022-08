Desde fines de 2019, el coronavirus ya afectó a más de 591 millones de personas. El virus Monkeypox que causa la viruela símica o viruela del mono se ha detectado en más de 41.000 personas de más de 90 países desde mayo pasado. Son dos virus diferentes y causan enfermedades distintas, pero su propagación puede tener un punto en común: los asintomáticos, es decir, los casos de personas que contraen la infección pero no tienen síntomas.

Si los cuadros por las infecciones se transitan sin síntomas, se da una situación que juega a favor de la circulación de los patógenos. Porque como no notan los síntomas, las personas no acuden a la consulta médica para acceder al diagnóstico y no pueden tomar las medidas necesarias, como el aislamiento, para evitar la transmisión a los demás. Los asintomáticos también podrían contagiar.

En el caso del coronavirus, la persona infectada -incluso sin síntomas- puede transmitir el virus a larga distancia si se encuentra en un ómnibus o incluso en un lugar abierto pero con muchas personas cerca como durante un concierto multitudinario. Una revisión de 130 estudios publicada en la revista PLOS Medicine encontró entre el 14% y el 50% de las personas eran asintomáticas hasta julio del año pasado, y que sus contactos cercanos sí podían contagiarse. Pero contagiaban menos que las personas que sí tienen síntomas.

Pero con la circulación de la variante Ómicron del coronavirus la situación podría ser diferente en 2022. Días atrás se publicó un trabajo en la revista JAMA Network Open por el cual se sugiere que más del 56% de las personas con Ómicron no son conscientes de su infección. Se trata de un estudio del Instituto del Corazón Cedars-Sinai Smidt, la Universidad de California en Los Ángeles y una empresa privada. Estudiaron a 210 empleados y pacientes a quienes les tomaron dos muestras de sangre para el análisis de anticuerpos: una antes de la ola por Ómicron y otra después. La muestra de participantes es una limitación del estudio. La mayoría de las personas que participaron en el estudio estaban vacunadas.

También otros dos estudios revelaron casos de asintomáticos sobre el virus de la viruela. Uno de los trabajos fue publicado en la revista Annals of Internal Medicine y presentó casos de hombres que tenían el virus sin síntomas. La doctora Valentine Marie Ferré, de la Universidad de París Cité, y sus colegas encontraron la presencia del virus en muestras anorrectales de esos hombres que tienen relaciones con otros hombres y que habían accedido a hacerse un testeo de rutina de infecciones bacterianas de transmisión sexual.

Evaluaron a 706 hombres. De las muestras de 200 personas asintomáticas examinadas que resultaron negativas para gonorrea y clamidia (que son infecciones bacterianas), 13 (6,5%) resultaron ser positivas para el virus de la viruela del mono cuando se le hizo la prueba de PCR. Dos de esas 13 personas desarrollaron después síntomas de viruela del mono. Para los investigadores no hay dudas de que también hay asintomáticos con el virus de la viruela.

Se desconoce aún si los casos asintomáticos de viruela también pueden transmitir el virus, reconoció el grupo de investigadores en el artículo. “Si es así, la práctica de la vacunación postexposición en anillo alrededor de las personas sintomáticas con infección probable o confirmada por virus de la viruela símica puede no ser suficiente para contener la propagación. Las recientes recomendaciones francesas han aconsejado la vacunación de todos los hombres que tienen sexo con hombres con múltiples parejas”, escribieron.

Viruela del mono: 5 claves sobre la transmisión que aportan los estudios científicos realizados en los pacientes

Las investigaciones realizadas en diferentes países encuentran que el brote actual tiene síntomas y un patrón diferente a la situación que se daba en África.

Más de 34.000 personas han sido ya diagnosticadas con la viruela del mono o viruela símica. en más de 90 países en el mundo desde mayo pasado. Ya hay cuatro científicos publicados sobre el brote que demuestran que los síntomas y el patrón de propagación del virus que causa la enfermedad no se parecen a lo que se había observado desde 1970 en adelante en África Occidental y Central. En esa región del mundo el virus de la viruela del mono ha causado brotes aislados y persistentes durante décadas.

La rápida propagación del virus llevó a la Organización Mundial de la Salud a emitir su máxima alerta de salud pública el 23 de julio: declaró al brote de viruela símica como “la emergencia de salud pública de importancia internacional”. El 4 de agosto el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también declaró a la viruela como emergencia de salud pública. Aquí van algunas claves a partir de los estudios para comprender la situación actual:



1- La viruela se está transmitiendo por el contacto de la piel durante las relaciones sexuales

2. Los síntomas suelen ser diferentes a los brotes en África de años anteriores

3- La transmisión por el aire del virus de la viruela símica aún está en estudio

4- Se necesita que las autoridades sanitarias mejoren la comunicación sobre la prevención de la viruela

5- El acceso a la vacunación contra la viruela puede ser limitado