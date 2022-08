El Kun Agüero elogió a Rossi: "No para de atajar penales"

La eficacia del arquero de Boca fue destacada por el exdelantero. “Ese muchacho no para de atajar penales, es un fenómeno. Y encima es un arquerazo", dijo.

En medio de la polémica por la renovación o no renovación del contrato con Boca de Agustín Rossi, Sergio Agüero, al ver que se hablaba del tema en las redes sociales, dio su opinión sobre el rendimiento de Rossi. “Ese muchacho no para de atajar penales, es un fenómeno. Y encima es un arquerazo. Lo vi un par de veces, OK, como todo arquero a veces tiene algunos fallos. Como todos. Pero Rossi le está salvando las papas mal a Boca”, afirmó el Kun en su canal de Twitch.

Luego amplió sobre la gran capacidad de Rossi para detener penales. “Si yo tengo que patear uno y enfrente está Rossi, que viene de atajar varios, y...la pienso antes de tirar”, detalló. “Tiene 26 años, bueno, yo lo dejaría dos añitos más, no sé qué piensan ustedes”, cerró.

El arquero tiene contrato hasta mediados del año que viene, por lo que desde la dirigencia de Boca se reunieron con Rossi durante las últimas semanas para hablar sobre su continuidad. Pero todo quedó en la nada luego de que desde el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme decidieran no aceptar el pedido económico de Rossi. El futuro del arquero, a esta altura, pareciera estar lejos de Boca Juniors, aunque su presente sea muy bueno.

¿Los hinchas?, enardecidos: “Rossi es de Boca y de Boca no se va”, exclamaron en un claro mensaje para Riquelme, ya que quieren que se quede en la institución. Fue luego que el arquero atajara otro penal, esta vez ante Rosario Central.

La mujer de Rossi habló de la situación del arquero

Sabrina Cofan y Agustín Rossi se casaron el 21 de diciembre de 2021 en la Basílica Santísimo Sacramento de Retiro. Luego, la pareja lo celebró en el lujoso Palacio Sans Souci de Victoria con cientos de invitados. Una fiesta a todo trapo.

La esposa del arquero es muy perfil bajo, aunque el miércoles en La Bombonera se mostró muy feliz por la actuación del 1 de Boca: “Tengo mucha emoción por él. Se merece todo, se merece todo”.

En diálogo con el medio TyC Sports, también dijo: “Lo amo mucho y lo voy a apoyar siempre”.

Tal como se ve en las imágenes, Sabrina cantó a full por Agustín junto a toda La Bombonera. Fue una advertencia de los hinchas para la dirigencia, apuntada por no habre logrado la renovación.

Los increíbles números de Agustín Rossi en el arco de Boca