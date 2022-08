Luisana Lopilato fue mamá por cuarta vez y todo es felicidad para Michael Bublé, que el año pasado había reconocido que no se imaginaba con otro bebé. La nena, que nació este viernes en Canadá, se llama Cielo Yoli Rose, y ya tuvo su primer contacto con las redes sociales de la mano de su papá.

Si bien la actriz solo eligió publicar una foto del pie de su segunda hija con el músico, él cometió un desliz mientras hacía un video para TikTok y sin querer dejó al descubierto la carita de la nueva integrante.

“Del amor es la vida y es la luz y ella… nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas! ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! ¡Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá”, reflejó una publicación compartida entre Luisana y Bublé, adjuntando una foto del piecito de Cielo y las manos de los felices papás.

Horas después Bublé profundizó sus emociones en sus redes, compartiendo esta gran bendición con sus seguidores y mostrando por primera vez en público la figura de la nueva integrante de la familia. La emoción del cantante puede apreciarse notoriamente en el video que subió.

“Hola a todos. Sólo paso a dejarles un mensaje cortito para decirles cuánto los amo. Hablo mucho de cuánto amo a las personas que están ahí del otro lado, pero no tienen idea de lo que hicieron por mí y por familia toda nuestra vida. Y acá estoy, anoche toqué en el Madison Square Garden y sentí el amor de toda la gente hermosa que estaba ahí y lo afortunado que soy por poder volar a casa y en unas pocas horas estar para mi hermosa esposa que nos bendijo con este ángel que estoy sosteniendo ahora. ¡Es lo mejor!”, se le escuchó decir a Bublé, que pronto se instalará en la Argentina por unos meses.

Luisana Lopilato y Michael Buble ya son padres de cuatro hijos

El día que Luisana Lopilato confirmó su cuarto embarazo

A mediados de febrero, Michael Bublé y Luisana Lopilato fogonearon los rumores de embarazo luego de que se conociera el nuevo videoclip del cantante canadiense. En las imágenes de “I’ll Never Not Love You” podíamos ver a Luisana embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron “Haven’t Met You Yet” junto a su esposo y sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.

Esto despertó mucha incertidumbre entre sus seguidores, que pensaron que se trataba de una actuación y una panza falsa. Sin embargo, días después la pareja confirmó la gran noticia. “Ooops! Lo hicimos otra vez 🤭… [email protected] en camino”, escribió la ex Rebelde Way desde la nieve.

Luisana Lopilato y Michael Buble ya son padres de cuatro hijos

Días atrás, la actriz también fue tendencia luego de publicar un video se puso en la piel de Paola Argento, su recordado personaje en Casados con hijos, la sitcom que este verano tendrá su versión teatral. “Me llamo Paola Argento. Se pronuncia Pa-o-la. Argento. Así, como suena”, expresó recreando una escena muy graciosa de la exitosa sitcom.

El posteo revolucionó las redes sociales, donde le dijeron que estaba más hermosa que nunca. La pieza teatral se estrenará en enero en el Gran Rex y, el reemplazo de Érica Rivas estará a cargo de Jorgelina Aruzzi, aunque no en el mismo rol. “Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)”, anunció Marcela Tauro en Intrusos. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”.