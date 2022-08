La mujer que se hizo conocida por mostrarse en un video viral donde defendía los planes sociales, anunció que se dedicará a la música y comenzará una nueva carrera como cantante.



Se llama Mariana Alfonso y fue popular por sus dichos sin filtros: “Los que trabajan son giles”.

Así, en su cuenta de TikTok compartió un video en donde aparece en un estudio de grabación interpretando un tema de cumbia. “Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, escribió.

Vale recordar que la mujer tiene 33 años, dos hijos y vive en Cañuelas. Fue apodada como “La planera” luego de que se viralizara un video en el que compartió detalles sobre los planes que cobraba y defendía a aquellos que no quieren trabajar. Además, en el mismo apuntaba contra aquellos que sí tienen un empleo en duros términos, detalla La Nación.

Sobre el origen de la idea, Alfonzo explicó: “Me contactó un productor musical, de 475 Records. Me lo propuso, lo pensé una semana o dos y dije ‘bueno, dale’. Igualmente, lo que se ve es solo un ensayo”.

La Planera, en este sentido, refirió que grabaron “varios temas” pero que solo uno saldrá a la luz próximamente. “La idea es ver qué repercusión tiene y ahí ver qué hacer con los demás”, recalcó.

“Me gusta más la cumbia, pero también tiene un poco de rap en el medio. Y va a tener un poco más de remix, para que se pueda bailar”, sostuvo la mujer sobre este sencillo, el cual tiene un adelanto en su canal de YouTube.

Sobre el primer tema, que se llamará Sin miedo al éxito, afirmó que lo escribió “en dos horas”, mientras los panelistas citaban otros artistas que escribían sus canciones en pocas horas, como John Lennon. “Me levanté al mediodía, lo hice en dos horas y a las 15 me fui a grabar”, enfatizó.

“Tiene varios ritmos, pero aún le falta el video. Me voy a poner las rastas de vuelta. También tenemos vairas invitaciones para cantar, pero de eso se encarga el productor”, añadió.

Alfonzo, finalmente, confesó que aún no tiene definido cuál será su nombre artístico. “No tengo”, indicó, al tiempo que en el estudio se abrió el debate sobre si debería ser “La planera” o “La porteña”.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

“Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta”, había expresado también en la misma grabación.