Royón minimizó el impacto inflacionario de suba tarifaria

La flamante titular de Energía declaró que el listado de famosos que fue divulgado anónimamente no partió de su cartera: "no hacen nada malo"

Flavia Royón, flamante secretaria de Energía de la Nación, dijo que una vez retirados los subsidios no se prevén nuevos aumentos ya que el costo energético está decreciendo.

También dijo que, sobre el esquema de segmentación tarifaria de los servicios de energía eléctrica, gas y agua, cuando terminen de quitar los subsidios en enero y febrero del 2023, no está previsto que suban los costos de los mismos porque el contexto internacional está cambiando.

Y observó: “Son aumentos asequibles, no van a tener un impacto directo en la inflación”.

“El costo de la energía tiene que ir bajando. Hasta el mes de febrero, cuando termina la quita gradual de subsidios, no está previsto nuevos aumentos”, razonó.

Y comentó: “Los aumentos no deberían disparar un 100 o 200% el valor de las expensas”.

En cuanto a la lista de personalidades públicas que se dio a conocer que recibían subsidio no fue difundida por la Secretaría a su cargo y dijo que estas personalidades “no estaban haciendo nada malo, ni ilegal. Nosotros no manejamos datos personales. La Justicia tendrá que investigar. En lo personal me parece que hay que repudiar este tipo de prácticas y es gente que no solicitó los subsidios, ya estaban dados. Hoy si estamos cruzando base de datos de los subsidios”.