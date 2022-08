La importancia de consumir leche en la edad adulta

La salud de nuestro cerebro depende de nuestra alimentación y hay aliados que no debemos dejar de tener para estar en mejores condiciones. Todos los detalles.

Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, cuando hablamos de una persona adulta mayor, hablamos de una persona de 60 años o más de edad.

Los adultos mayores que toman tres tazas de leche de vaca al día pueden potenciar las capacidades de su cerebro gracias a un antioxidante que ayuda a protegerlo del daño que acompaña al envejecimiento. Así lo determinó un equipo de investigación del Centro Médico KU que descubrió que pueden aumentar el nivel de glutatión (GSH) del cerebro, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger contra las enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

¿Qué es y para qué sirve un antioxidante?

Todo el mundo habla de los antioxidantes y de sus efectos saludables pero son pocos los que conocen su estructura química, su procedencia y sobre todo lo que deberíamos hacer para incorporar a nuestro organismo estos agentes naturales tan protectores de nuestras células y tejidos. Básicamente, los antioxidantes son compuestos sintetizados por las plantas en sus diferentes partes (frutos, hojas, ramas, raíces, etc.) caracterizados por poseer grupos hidroxilos (OH) unidos entre sí por anillos bencénicos. Su presencia en los alimentos es fundamental no solo porque activan las propiedades organolépticas naturales, preservándolos, sino porque al ser ingeridos protegen de manera amplia y eficaz la salud del consumidor, previniendo el desarrollo de enfermedades tan graves como el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus, los procesos neurodegenerativos y el sistema inmunológico.

¿Qué es el estrés oxidativo?

El estrés oxidativo es un proceso equiparable a la producción inevitable de los gases tóxicos que se liberan en los motores de explosión alimentados con combustibles fósiles. En un sujeto joven y sano, los radicales libres de oxígeno son rápidamente eliminados del interior de la célula por antioxidantes naturales, pero en enfermos crónicos o en ancianos esta eliminación es deficitaria, lo que conlleva la aparición de enfermedades crónicas, acelerando al mismo tiempo el envejecimiento.

Al igual que un automóvil viejo que se oxida, el cerebro humano se corroe con el tiempo por los radicales libres y otros oxidantes que se liberan a medida que convierte los nutrientes en energía.

Se cree que este estrés oxidativo, es un mecanismo importante del envejecimiento cerebral, así como de muchas enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer y el parkinson.

El GSH ayuda a evitar el estrés oxidativo y el daño que causa. Pero a medida que las personas envejecen, los niveles tienden a disminuir.

“Es emocionante que algo tan simple como beber leche pueda aumentar el GSH porque no es un medicamento, es solo un alimento simple”, reconoce Debra Sullivan, profesora y presidenta del Departamento de Dietética y Nutrición en la Escuela de Profesiones de la Salud del Centro Médico KU y autora del estudio, que se publicó el 15 de agosto en Frontiers in Nutrition.

A partir de este estudio será determinante que cada uno establezca en su dieta diaria un alimento con tantos beneficios como lo es la leche.