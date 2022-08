Asaltaron a Lewandowski en la Ciudad Deportiva del Barcelona

El arranque de Robert Lewandowski en el Barcelona no parece ser el mejor, no sólo porque en su debut no pudo marcar ante Rayo Vallecano y su equipo apenas igualó 0-0 en el Camp Nou, sino porque este jueves sufrió un inesperado robo cuando estaba por entrar al predio del club para el entrenamiento.

El ex artillero del Bayern Múnich detuvo su coche para tomarse fotos con algunos aficionados que estaban en la puerta de la Ciudad Deportiva del cuadro catalán y de repente un delincuente aprovechó la situación para sacarle un reloj valuado en USD 70 mil.

Los Mossos d’Esquadra, con la ayuda de la Policía Local de Sant Joan Despí (Barcelona), han detenido al presunto autor del robo poco después. Según fuentes policiales consultadas por la agencia de noticias EFE, el suceso se ha producido aproximadamente a las 16:30 horas en los alrededores de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí.

Antes de entrar en el recinto para entrenarse, Lewandowski había bajado la ventanilla de su automóvil para firmar unos autógrafos a los fans presentes y fue en ese momento cuando un hombre mayor de edad irrumpió para arrebatarle el reloj de lujo que llevaba en su muñeca.

Según las mismas fuentes, el ladrón se dio a la fuga y se escondió en una zona cercana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La policía local de Sant Joan Despí y los Mossos d’Esquadra han iniciado la búsqueda del sospechoso, que finalmente ha sido detenido acusado de robo con violencia. La Policía ha recuperado el reloj del delantero del Barcelona.

Lewandowski, el gran refuerzo del equipo de Xavi Hernández, volverá a saltar al campo de juego el próximo domingo cuando su equipo visite a la Real Sociedad.

Balón de Oro 2022: los posibles candidatos a ganar el premio

El Balón de Oro 2022 ya palpita lo que será su nueva edición. Este viernes se darán a conocer los nominados para la entrega de premios, que organiza la revista France Football. Para esta edición, habrá novedades con nuevos criterios para la elección de los ganadores, lo que nos permite conocer de antemano quiénes apuntan a ser los posibles candidatos.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2022?

En la rama masculina, el Balón de Oro 2022 parece tener un claro candidato y no es otro que Karim Benzema, de enorme temporada a nivel individual, siendo totalmente determinante para Real Madrid y con títulos bajo el brazo, a pesar de que esto último no debería ser factor para el premio. Por detrás del francés, Vinicius Júnior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City) y Robert Lewandowski (Bayern Múnich-Barcelona) aparecen como otros favoritos.

Para el Balón de Oro femenino, aparecen varias candidatas. Ada Hegerberg y su vital importancia en la Champions League de Olympique Lyon, al igual que Amandine Henry. Alexia Putellas vuelve a aparecer entre las que pueden ganar el premio, junto con su compañera Aitana Bonmatí y Graham Hansen. Sam Kerr también aparece entre las favoritas.