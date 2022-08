Leonardo Ponzio presentó su partido despedida en River

Leonardo Ponzio presentó este jueves el que será su partido despedida a jugarse el miércoles 21 de septiembre en el estadio Monumental, jornada para la cual anticipó un gran show para coronar la fiesta que se vivirá para homenajear al máximo ganador de títulos de la historia del “Millonario”.

El santafecino brindó una conferencia de prensa en el marco de esta presentación y, consultado por los partidos más importantes que jugó con la camiseta de River en los 12 años en los que representó al club, sorprendió con su respuesta cuando en el poker de encuentros que mencionó puso el que jugó el 23 de junio de 2012 ante Almirante Brown en el Nacional B: “El del Ascenso, que fue muy importante”, dijo.

El evento se hizo bajo el lema “La despedida del Campeón Eterno” y allí Ponzio, micrófono en mano, reconoció que siempre quiso “ser alguien” en River: “Yo no soñé con este momento de ahora, el del partido despedida, pero sí soñé poder ser alguien en este club”, destacó.

Según anticipó el exmediocampista, en su partido despedida los equipos estarían mayormente conformados por “los campeones de 2015 versus los campeones del 2018″, y explicó: “Porque la gente de River quiere ver a todos”.

La importancia de Marcelo Gallardo en su carrera

“Hablábamos siempre, aunque no éramos amigos. Me acuerdo que después de que Barovero se fue de River, Gallardo me llamó y me dijo que yo iba a ser el capitán porque él sabía que no me iba a ir nunca, entonces cuando vinieron los momentos en que no jugaba, yo me acordaba de ese momento y me ayudaba a entender que había alguien mejor que yo, que se iba a jugar de otra manera o que era lo mejor para ese momento. Gallardo me mejoró en el juego, en lo táctico y en la exigencia”.

Los cuatro partidos que Leonardo Ponzio destacó en su paso por River

“Cuando debuté con Lanús en cancha de River”.

“El del ascenso, porque fue muy importante”.

“El que todos recordamos, la gran final de Madrid, porque fue muy importante para la institución y para el momento de gloria que estábamos viviendo”.

“El cuarto, el ultimo que jugué (NdR: ante Colón, en diciembre de 2021), cuando aunque no lo había dicho, internamente sabía que me iba a retirar”.

Arsenal y River empataron 0 - 0 en un pobre encuentro

Arsenal de Sarandí recibió en el Estadio Julio Humberto Grondona a River Plate por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo era el candidato a ganar la disputa para alcanzar la punta del torneo pero no pudo llevarse una victoria. De tal manera que quedó en 6° lugar y a siete puntos de Atlético Tucumán.

Durante el primero tiempo, el Millonario fue el claro dominador con un juego volcado totalmente a la ofensiva e intentando generarle peligro a la defensa del Arse por las bandas. Por un lado, Pablo Solari y por el otro, Nico de la Cruz. Sin embargo, el conjunto dirigido por el Muñeco no le generó mayor peligro al arquero Medina más allá que algún remate de afuera del área y algún que otro centro que logró controlar el local, fueron las situaciones más claras de los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo tuvo la misma cara que el primero. Con el ingreso del colombiano Miguel Ángel Borja, el Millonario doblegó por todas partes a Arsenal, sin embargo, no pudo romper el cero en el arco. El local, por su parte, intentó durante todo el complemento agarrar a los de Núñez desarmados de contragolpe, pero no estuvieron efectivos en último tercio de la cancha y el partido terminó 0 a 0.