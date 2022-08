Estacionamiento medido: "hay una cuestión política de fondo"

La empresa Tecno Vial Agro, prestadora del servicio de estacionamiento medido en Tucumán, desmintió las acusaciones de un domicilio “trucho” de la empresa en la provincia. La denuncia fue realizada por el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis, con imágenes constatadas por escribano público de un departamento vació en Lavalle 636, piso 3, el cual figuraba como domicilio legal en el contrato.

Facundo Lavieri, representante de Tecno Vial Agro, salió a responder la denuncia realizada por el edil yerbabuenense: “la empresa funciona en 25 de mayo al 1600 y también es su domicilio legal y fiscal. El domicilio de calle Lavalle se denunció en el expediente cuando todavía no estaba firmado el contrato, por lo que no estábamos instalados en Tucumán. Lo usamos para recibir correspondencia. Cuando fue firmado el contrato buscamos un lugar para instalarnos, dónde ahora está la base operativa y dejamos de alquilar el departamento en cuestión”.

“La empresa no está imposibilitada de contratar, las acusaciones realizadas por el Concejo Deliberante lo vamos a contestar en la municipalidad. No veo posible que se declare nulo en contrato, nunca tuvimos ningún problema con ninguna provincia. Atrás de todo hay una cuestión política, sobre todo. La empresa no está en concurso preventivo”, declaró Lavieri.

Ante las acusaciones sobre una presunta ligación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el representante de la UTE aseguró que “no hay ningún contrato con la Ciudad de Buenos Aires, nuestros contratos son todos en provincias del interior. En ninguna ocurrió los problemas que están pasando en Tucumán, por eso creo que hay una cuestión política de fondo”.

En la base operativa de 25 de mayo al 1600 funciona un taller mecánico, oficinas, atención telefónica al público y depósito de vehículos. “Todos los empleados son tucumanos. Son 30 trabajadores hasta el momento. Hay un ingeniero rosarino que nos asesora hace 20 años desde que prestamos servicio en Rosario”, manifestó en última instancia el responsable de Tecno Vial Agro.

Recaudación de fondos

“Estamos preparando los papeles que pidió el Concejo Deliberante para ser presentados en brevedad. La empresa corre con todos los gastos. De la recaudación queda 15% limpio para la Municipalidad y del 85% restante se pagan impuestos, sueldos, costos y otros gastos”, puntualizó respecto a la distribución de ingresos.

Sobre la división de la recaudación, Lavieri enfatizó que en otras provincias el porcentaje que le queda a los Gobiernos es menor, rondando entre el 7 % y 9%. “El contrato es por 10 años y hay una posibilidad de extenderse por 3 años más que debe decidir el Ejecutivo en ese momento”, finalizó.