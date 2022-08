Carlos Tevez, sin vueltas habló sobre Riquelme

Ayer Carlos Tevez, ídolo de Boca, volvió a la Bombonera, pero como técnico de Rosario Central y recibió el cariño de la gente en el empate sin goles por la fecha 14 de la Liga Profesional. Desde la dirigencia del Xeneize no pasaron por alto su regreso y lo homenajearon con una plaqueta y una camiseta que le entregó... Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

No llamó la atención que no esté Juan Román Riquelme en el reconocimiento, por sus diferencias por el Apache, quien luego, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la particular situación ante la pregunta de si le hubiese gustado que Román lo saludara en la cancha. Sin vueltas, categórico y con intención de no entrar en polémicas, replicó: "No, con Chicho está bien".

Luego se refirió a su regreso a la Bombonera: “Es una sensación bastante rara venir acá y jugar contra el club del que fui jugador y querer ganarle. Volver a la Bombonera es como cuando uno se va de vacaciones y vuelve a la casa”.

"Extrañé a mi viejo cuando entré a la cancha, fui lo primero que vi cuando entré”, comentó Tevez al ver el palco sin la presencia de Segundo Tevez, quien falleció en febrero de 2021.

Tevez y la chance de dirigir a Boca en un futuro

Consultado sobre la posibilidad de ser DT de Boca, Tevez expresó: “Estoy contento en el lugar donde estoy. No sé si voy a volver a Boca, hoy estoy bien en Central”.

"Hay que tener huevos de agarrar Central, hay que estar loco para estar acá, es un equipo caliente que juega a cancha llena todos los fin de semanas. No me arrepiento de haber agarrado", finalizó.

Tevez y la plaqueta que recibió de manos de Chicho Serna

Otras frases de Carlos Tevez

Su trabajo en el Canalla

“Este Central tiene muchos chicos y ayudarlos me entusiasma más, es lo que me hace ser técnico; potenciarlos, enseñarles la alimentación, lo que es un gimnasio, que ellos crezcan como futbolistas como entrenador me hace muy feliz”.

“Hay que cuidarlos, acompañarlos a los chicos. Hoy los clubes están todos quebrados y es difícil cuidar o mantener a los chicos, mantenerlos con los pies sobre la tierra, el jugador a veces se vuela por demás y pierde la concentración. Hay que hacer un trabajo fino para que no suceda”.

Facundo Buonanotte, una de las figuras en el 0-0 en La Ribera

“Buonanotte tiene que ser Buonanotte, tiene 17 años y juega muy bien. Tiene que hacer su camino, que disfrute a Central; si sigue de esta manera, va a durar poco”.

Sus objetivos en el club

“Nosotros estamos apuntando a la Copa para el año que viene, hacer una base para después armar algo mío, yo lo agarré con el plantel armado. Políticamente ni meto, vine con este proyecto y sigo por este camino. Hago mi trabajo”.

“Agarrar Central te hace crecer muchísimo, estás entre los tres o cuatro equipos más calientes de Argentina, esta presión, estas cosas lindas te hacen crecer muchísimo. Yo me quiero quedar a hacer historia en Central, después se verá qué va a pasar conmigo”.