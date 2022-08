Berreta: "En Tucumán están en riesgo 3.500 fuentes de trabajo"

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, manifestó que está latente la posibilidad de que ocurran despidos de choferes en el servicio público de pasajeros ante los efectos de la inflación y la falta de respuesta concreta a la ampliación presupuestaria solicitada para asistir a las empresas del interior del país.

En caso de continuar esta situación, Berreta manifestó que "en Tucumán está en riesgo 3.500 fuentes de trabajo, porque habrá empresas que no podrán cumplir con sus servicios y eso inevitablemente implica despidos". El empresario dijo que guarda una alguna esperanza en que la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa, pueda imprimir alguna imparcialidad y cierta equidad en la distribución de los recursos nacionales para el transporte público del interior.

Berreta insistió en la necesidad de terminar con las asimetrías con el AMBA y provincia de Buenos Aires que reciben más de 25 mil millones de pesos mensuales en concepto de compensación tarifaria contra los 3.850 millones de pesos que se reparten los 23 distritos del interior. "Estamos esperando que los legisladores nacionales aprueben la ley para conceder una ampliación presupuestaria de 59 mil millones para el interior y que el ministro Massa distribuya en forma equitativa los recursos para el Transporte, caso contrario muchas empresas no podrán seguir cumpliendo con la prestación", remarcó Berreta.

"Los posibilidad de llegar al despido de personal no es una amenaza sino una realidad, como consecuencia de la situación critica en la que se encuentra el sistema de transporte en la provincia. No me gusta tener que despedir trabajadores, pero es una consecuencia de la falta de recursos producto de una inflación acuciante y la falta de una distribución equitativa de los recursos nacionales", aseveró Berreta.

Además, confesó que debido a esta situación, la empresas hace más de cuatro años que no compran unidades para renovar la flota de colectivos y esto afecta el normal funcionamiento del servicio de transporte público, con las consiguientes quejas de los usuarios.

En cuanto a la posibilidad de hacer frente al pago de un bono extraordinario para los choferes o reabrir las paritarias salariales, Berreta indicó que "no podemos comprometernos a firmar algo cuando no tenemos los fondos para afrontarlo. Sin una distribución más equitativa de los fondos nacionales destinados al transporte y sin la ampliación presupuestaria que estamos pidiendo a partir de la sanción de una ley, no estamos en condiciones de pagar ningún bono ni conceder ningún aumento salarial".