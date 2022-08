La postal se repite en las costanera de la ciudad de Rosario: el humo de los incendios que proviene desde Entre Ríos.

En Rosario, el fuego no es novedad y exigen que se le dé importancia al desastre ambiental y sanitario que causan las llamas. Lucila es una vecina de Rosario y administra un cálido hostel en el centro de la ciudad, con una construcción que evoca la sensación de hogar. Consultada como ciudadana por la situación actual, supo decir con cansancio que “en el país solo hablan de Rosario y la inseguridad, a nadie le importa el fuego, excepto cuando llega a Buenos Aires. Acá las provincias se tiran la pelota y nadie hace nada. Entre Ríos dice no tener recursos, y Santa Fe no tiene jurisdicción sobre el delta”.

El panorama actual es desolador. Un oficial de gendarmería que se encontraba en la zona supo decir que la situación es incontrolable: “no se puede respirar, se apaga y se vuelve a prender todo. Mirá allá, eso estaba controlado”. La ruta, en el lado entrerriano, ofrece una panorámica indescriptible. Miles de hectáreas quemadas que siguen humeando, al mismo tiempo que otros cientos de focos activos acompañan durante casi todo el camino en ambos lados. Respirar sin toser se vuelve imposible, los ojos comienzan a arder y la boca se reseca. La escena es dantesca en todas las direcciones.

Debido a los vientos que predominan en dirección norte y noroeste, también están afectadas localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero y parte de Chaco y Formosa.

En este contexto, el abogado ambientalista y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías de Bueno, afirmó que “el problema son las molestias permanentes a la población”: “Respirar de forma recurrente este aire puede provocar hasta infartos porque las partículas son muy finitas y pueden ingresar al torrente sanguíneo", advirtió.



Sin embargo, aclaró que la peor parte se la llevan quienes tienen enfermedades respiratorias, como faringitis, alergias, asma o problemas oculares. “Genera un daño y un malestar sin precedentes”, definió.





Acerca de las causas de los incendios, casi todas las personas consultadas coincidieron: detrás hay negocios inmobiliarios y viejas técnicas prohibidas de quema de pastizales cuyo destino oscila entre expandir la frontera productiva agroganadera, o una simple negligencia. Sea cual fuere el motivo, las personas consultadas también coincidieron en un mismo reclamo que ya lleva años en Argentina: la sanción de una ley de humedales. En los últimos 15 años, se han presentado más de 20 proyectos de ley de humedales y ninguno llegó siquiera a ser debatido. El último de ellos, presentado por el Ministerio de Ambiente, fue cuestionado por varios sectores al ser catalogado como ‘un proyecto que es como si fuera de humedales’ alegando que, en lugar de protegerlos, los desprotege.

Asimismo, afirmó que "no es para tomarse a la ligera" los daños que estos siniestros generan en la salud, ya que ocasionan "una grave contaminación atmosférica a través del material particulado" las cuales son partículas muy pequeñas que ingresan al torrente sanguíneo a través de los alvéolos por las vías respiratorias.

"Esto tiene un viso de terrorismo ambiental que no se si amerita ya la intervención del gobierno nacional con el ejército para atrapara a los culpables", sentenció el abogado.