Pondrán $ 1.000 millones para aplicar la ley de narcomenudeo

La Comisión Interpoderes mantuvo una nueva reunión con el objetivo de avanzar en la implementación de la Ley de Narcomenudeo. Allí el secretario de Hacienda de la Provincia, Fernando Solórzano, anunció que el Poder Ejecutivo pone a disposición $1000 millones de pesos para los gastos que requiera la norma para su puesta en vigencia. Dicha cifra cubrirá las demandas presupuestarias hasta fin de año. El gobierno busca que la ley se implemente a la brevedad, estiman que esto podría concretarse entre mediados de octubre y las primeras semanas de noviembre.

Presupuesto

La oferta de $1000 millones de pesos será distribuida entre los organismos que tendrán bajo su órbita las tareas de aplicación y funcionamiento de la ley. El Ministerio de Seguridad, el Ministerio Publico Fiscal, el Ministerio Pupilar de la Defensa recibirán cada uno $300 millones de pesos, mientras que la Corte Suprema de Justicia tendrá en su haber $100 millones de pesos para las erogaciones que requiera este recurso legal hasta diciembre del 2022.

Desde el PE también hubo un compromiso especial para ayudar presupuestariamente a los ministerios de Salud y Desarrollo Social, que tendrán la misión de ampliar los centros de rehabilitación de adictos y brindar asistencia en los barrios donde se desarticulen las redes de narcomenudeo. Lo mismo sucederá con las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades religiosas que se dedican a rehabilitar a los adictos. Esta “comisión paralela” será coordinada por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, que en un próximo encuentro planteará lo que necesitan para realizar esta tarea.

Solórzano además le solicitó a la Comisión Interpoderes que en las próximas semanas presente los números para que sean incluidos en el presupuesto general de la provincia de 2023.

Financiamiento

Los fondos para la puesta en vigencia de la Ley de Narcomenudeo saldrán de partidas especiales mientras se desarrollan gestiones en Buenos Aires para que la Nación aporte ayuda económica. Hasta ahora ninguna provincia contó con la colaboración de la Nación, pese a que se había comprometido a hacerlo.

La Comisión pidió la aprobación de una ley para autoricen al MPF y al MPD a realizar compras directas con el sistema de comparación de precios. Seguridad no requiere de una legislación especial, ya que al estar declarada la emergencia no hay ningún impedimento para hacerlo. En ese sentido, también se autorizará la contratación directa de los empleados que sean necesarios.

Sede, jueces y laboratorios

La Comisión encargada de la implementación de la Ley de Narcomenudeo evalúa cuáles pueden ser las posibles sedes para que todos los actores confluyan sus labores en un solo lugar.

La primera opción es el ex edificio de la Legislatura que está ubicado en avenida Sarmiento al 600, al ser patrimonio histórico es probable que no se autorice su utilización. la segunda opción sería el ex predio Ferial Norte y la otra propuesta es buscar un edificio que pertenezca a la provincia para evitar gastos de alquiler.

Los fiscales, defensores oficiales y jueces que intervendrán serán subrogantes hasta que se nombre a los titulares. En el presupuesto 2023, en principio, estarán contemplados los cargos que se deberán cubrir.

Por último se confirmó que para la puesta en vigencia de la norma sólo se utilizará el laboratorio de la Policía Federal. Los proyectos de laboratorios propios que aspiran tener el MPF y el MPD serán contemplados en el presupuesto 2023.

La próxima reunión se realizará el jueves 25 de este mes, a las 9, en el Ministerio de Gobierno de la provincia.

