Tras la batalla campal, la policía custodió un colegio

Por medio de las redes sociales circularon diversos vídeos donde se observa una verdadera "batalla campal" entre adolescentes en calle 25 de Mayo al 300, a la salida de un colegio, pasadas las 14 horas de este martes.

Si bien se desconocen los motivos, llama la atención la violencia de los jóvenes que pudieron ser contenidos ante la intervención de un efectivo de la Policía y de un hombre que pasaba por el lugar.

Durante la mañana de este miércoles, desde el Instituto Gral. San Martín emitieron un comunicado sobre los hechos y aseguraron que uno de los alumnos fue atacado por otros jóvenes y que sus compañeros salieron en defensa.

Enfatizaron en que no fue un enfrentamiento si no un ataque de unos adolescentes que no fueron identificados.

El comunicado

Tras el violento episodio, la policía tuvo que custodiar la salida de los estudiantes por pedido del establecimiento educativo.

“Estamos en shock. Somos una institución que siempre hemos trabajado en la prevención de la violencia. Lo que pasó ayer ha movilizado a toda la comunidad educativa, tanto padres y alumnos como docentes y directivos. Hoy fue un día de reflexión y hemos hablado con los estudiantes”, dijo la rectora María del Carmen Sánchez.