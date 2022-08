Gobernadores del NOA pedirán un tope de consumo de luz de 550 kw

En la tarde del martes, se conoció finalmente cómo se aplicará la segmentación tarifaria a nivel nacional. El plan tiene el objetivo de reducir el esquema de subsidios para los hogares con mayores ingresos. Con respecto a las tarifas de energía eléctrica se establece también un tope de consumo eléctrico de 400 KW, para un costo subsidiado.

Luego de conocer los detalles anunciados desde la Secretaría de Energía, varios gobernadores coincidieron que será necesario elevar un petitorio para solicitar un esquema diferenciado.

El próximo viernes la cumbre de gobernadores se reunirá en La Plata. Allí los mandatarios del NOA y el NEA presentarán un pedido para elevar a 550 Kw el límite de consumo para que los usuarios residenciales de esas zonas del país continúen dentro del esquema de subsidios federales. ¿Por qué? El argumento central de esta postura está relacionado con el incremento del consumo de energía eléctrica durante el verano, en el que el Norte Grande promedia los 40° de temperatura, lo que duplica el uso de electricidad en ese período.

La gestión se hará. De lo que no hay certezas es de la respuesta que dará la gestión del presidente Alberto Fernández. Si se guían por lo prometido y hasta ahora no cumplido, la redistribución de los subsidios al transporte público de pasajeros sigue a la cabeza.

Massa y su luna de miel con los gobernadores

Sergio Massa lleva dos semanas como ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo. El líder del Frente Renovador sabe que puede tener entre los gobernadores uno que otro aliado, pero su impronta en ese puñado de autoridades no tiene efectos expansivos. Los mandatarios aguardan más anuncios y todos ellos están de acuerdo en una sola premisa: que el ajuste no implique una reducción del ritmo de la obra pública, mucho menos en la indisponibilidad de los excedentes financieros por transferencias discrecionales. Hay pactos preexistentes que deben cumplirse, señalan varios de ellos. Tucumán no está al margen de esa situación. El propio Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Manzur, le han prometido al gobernador interino, Osvaldo Jaldo, que habrá la suficiente inyección de inversiones públicas para desarrollar los trabajos prometidos. Son $ 100.000 millones que están en juego solamente en el caso tucumano. La consigna es clara: hay que cuidar la plata. A eso van a la capital bonaerense, a exponer que no se puede modificar el escenario, so pena de comprometer el futuro proselitista en cada una de las jurisdicciones gobernadas por el Frente de Todos. Sin embargo, dentro del oficialismo hay quienes esperan el poder de convocatoria de la liga de gobernadores en territorio de Axel Kicillof. Se especula con que varias provincias mandarán a sus vicegobernadores, lo que también es toda una señal hacia adentro del peronismo.

Las provincias están en zona de definiciones. Dentro de un mes, el Palacio de Hacienda informará acerca del proyecto de Presupuesto 2023. Con esos números, los gobernadores sabrán si serán bendecidos o no en la distribución de partidas, más allá de las que corresponden por alícuotas coparticipables.

Fuente: La Gaceta