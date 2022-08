"Con Alfaro trabajamos muy bien" dijo Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires brindó una entrevista a LV7 Radio Tucumán y habló del escenario político nacional, de la interna local de Juntos por el Cambio y de sus planes para competir en las elecciones del próximo año.

Acerca de la situación política y económica que atraviesa el país, Rodríguez Larreta fue muy crítico sobre los últimos cambios que se produjeron en el Gobierno Nacional, al respecto expresó: “Lo que más preocupa es la falta de un plan. Hasta ahora solo hay cambios de nombre de gente de su mismo equipo pero no hay un plan, no se mostró nada diferente. Todos estamos esperando saber cuál es el plan para sacar a la Argentina adelante. Necesitamos un plan de desarrollo que incluya bajar la inflación".

"Hasta ahora vimos anuncios aislados y no muy concretos. Sólo vamos a opinar cuando veamos un plan integral en cada tema. Si la Argentina no vuelve a crecer, a desarrollarse, todo se hace muy difícil", cuestionó.

Seguidamente, se mostró optimista sobre la propuesta que encabeza con miras a las elecciones del próximo año. "No tengo ninguna duda de que hay un futuro mejor para los tucumanos y argentinos. Eso requiere tener un plan a largo plazo". "También te digo que no va a ser fácil. No hay soluciones mágicas, es con esfuerzo, con trabajo", remarcó el principal dirigente opositor a nivel nacional.

El jefe del gobierno porteño destacó el potencial económico de cada región del país pero hizo hincapie en la falta de una propuesta federal para respaldar su desarrollo, "Hoy somos más unitarios que nunca" declaró. "Tenemos un potencial enorme que a su vez hay que mirarlo federalmente. No son las mismas oportunidades las que hay en Tucumán, con su complejo azucarero, con el limón, que es el principal recurso que se exporta al mundo, con su potencial turístico que es fantástico, que las que hay en Neuquén por ejemplo con la energía y el gas, o con las que hay en Catamarca, Salta y Jujuy con el litio, por ejemplo. Hay que tener una mirada regional más federal", reclamó.

Trabajo conjunto con Alfaro

Luego de su análisis político a nivel nacional, el mandatario de CABA fue consultado sobre la interna de Juntos Juntos por el Cambio en Tucumán en donde hasta el momento dos de sus dirigentes, Roberto Sánchez y Germán Alfaro expresaron su voluntad para competir en los comicios provinciales del 2023. "El sistema de elección lo tienen que decidir los tucumanos. Hay que darle autonomía a las provincias para que elijan su propio destino. Con German Alfaro estoy trabajando muy bien. En su rol de intendente estamos intercambiando experiencias con CABA" sostuvo.

Luego Rodríguez Larreta, destacó dos medidas que tomó en su gobierno para reforzar al sistema educativo, recordó que la Ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito en oponerse a mantener las escuelas cerradas durante la pandemia: “Nosotros en Buenos Aires dijimos ‘no’ y las escuelas no las cerramos, aun cuando en el país entero, incluido Tucumán, tenían a los chicos sin clases. Ahora con los planes es lo mismo: lo que cambiamos es el sistema de control, para que la regularidad de los alumnos esté constatada en la asistencia y no en un certificado que se presenta una sola vez”.

“Esto mismo lo estamos trabajando en la provincia, donde nuestro equipo está encabezado por Germán Alfaro y por Ramiro Beti, presidente del PRO. La educación tiene que ser prioridad en Tucumán también”, concluyó.

Fuente: lv7.com.ar