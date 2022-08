Benjamín Vicuña dejó todo y se fue a Chile: el motivo

El lunes por la mañana Benjamín Vicuña compartió algunas imágenes de la Cordillera de los Andes en su cuenta de Instagram mientras volaba desde nuestro país a Chile.

Luego del éxito de El primero de nosotros y en medio de su gran momento personal junto a su novia Eli, Benjamín Vicuña debió enfrentarse al golpe que supone saber que su papá no se encuentra para nada bien de salud, El actor tuvo que viajar de urgencia hacia Chile para atenderlo, dejando todas sus responsabilidades atrás.

El actor y ex de Pampita y la China Suárez, es fruto del matrimonio de Juan Pablo Vicuña Parot con Isabel Luco Morandé. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 7 años. Su mamá se casó con Oussama Aboughazale, un empresario multimillonario de origen turco con quien formó una familia ensamblada y por quien Benjamín siente un especial afecto.

Debido a los proyectos laborales que ocupan a Vicuña en su tierra natal y en la Argentina de forma paralela, los traslados de un lugar al otro suelen formar parte de su agenda. Sin embargo, esta vez se trata de una emergencia familiar que lo llevó a dejar de lado todos sus compromisos y apersonarse en la capital chilena.

Mal de salud

Tras el anuncio de la visita de Pampita de LAM, Yanina Latorre aprovechó para contar el mal momento que está pasando Benjamín Vicuña a raíz de las complicaciones en la salud de su padre. “No la está pasando bien. Viajó de urgencia porque su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró, ya está intubado”, explicó Latorre.

Luego brindó algunos detalles del cuadro médico de Juan Pablo Vicuña Parot: “Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”. También anticipó que tal vez deban suspender algunas funciones de teatro por la ausencia de Benjamín, y que estarán atentos a la evolución de su padre. Cabe recordar que la comedia del catalán Jordi Galcerán, tuvo su debut el pasado 12 de agosto en el Paseo La Plaza, y se presentan de miércoles a domingo.

Funciones en el teatro

“Él ya aclaró que no va a volver hasta que esto se solucione, y no se sabe si va a estar el miércoles en el teatro o si la van a suspender momentáneamente”, aclaró Yanina. Además contó que en los últimos años Benjamín limó asperezas con su papá y pudo reconstruir la relación, que se había visto afectada cuando se separó de su madre. “El padre se casó con otra mujer y por eso tuvo un mal vínculo con él, pero hace poco empezaron a recomponer; a él lo crió el marido de la madre, este empresario que es tan conocido”, recordó la angelita.

¿Mala relación?

Sobre el final la panelista agregó otra información sobre cómo habrían tomado sus colegas el sorpresivo viaje, y remarcó que pese a que compartieron varios momentos en los ensayos y la etapa de promoción, existirían ciertas tensiones. “A esto se le suma que las cosas en el elenco no estarían tan bien: no se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye”, aseguró, dejando entrever que todavía no se desarrolló una buena química laboral en el elenco que estrenó hace pocos días, y está integrado por Vicuña, Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera.