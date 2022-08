María Becerra confirmó su noviazgo con el cantante J Rei

Desde su escandalosa ruptura con Rusherking, actual novio de Eugenia La China Suárez, María Becerra venía manteniendo un bajo perfil con respecto a su vida amorosa. Sin embargo, a ocho meses del fin de esa relación, el tiempo parece haber sanado las heridas de la cantante de 22 años, quien en las últimas horas había dado algunas pistas en relación a su situación sentimental publicando videos junto a su nueva pareja.

De hecho, después de que Vicky Braier, más conocida como Juariu, comparara varias publicaciones de María y J Rei encontrando algunas coincidencias, se viralizó un video de Tik Tok en el que aparecía la pareja en una plaza, mientras varios de sus fanáticos se acercaban a pedirles autógrafos. Y esto dio lugar a que Becerra decidiera compartir una foto en primer plano de su mano entrelazada con la de un misterioso joven. Una vez más, los usuarios analizaron la vestimenta de la cantante y los looks del trapero en búsqueda de respuestas. Y muchos interpretaron que la romántica storie fue una manera de confirmar el noviazgo.

Becerra se animó a volver a confiar en el amor y decidió iniciar un noviazgo con el trapero J Rei.

Lo que arrancó como una serie de pistas, indirectas e idas y vueltas en redes sociales que fueron expuestos tanto por periodistas como por fans, se blanqueó por completo el fin de semana cuando María se refirió a su nueva suegra como “la más linda”.

Elogios a la suegra

Los rumores crecían a pasos agigantados, hasta que la propia María Becerra le puso la confirmación de una manera muy llamativa: llenando de elogios a la madre de J Rei, su ahora suegra.

Sucede que en pleno vivo de Instagram que el cantante trapero estaba realizando junto a su madre, María Becerra irrumpió con un comentario que sorprendió a los usuarios de Instagram que estaban enganchados con la transmisión.

“Acá estoy”, escribió la cantante al ingresar al vivo de Instagram. Luego, agregó un piropo para la madre de su nuevo novio. “Mi suegra es la más linda”, comentó. Ante esto, la madre de J Rei se conmovió y le pidió a su hijo que fijara el comentario. “Me voy a volver loca”, le dijo.

Como si esto fuera poco, la madre del artista decidió ir por más y, visiblemente feliz por la presencia de su nuera en la trasmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”. Al mismo tiempo, el trapero se inclinó para besar la cámara como una forma de hacerle llegar ese gesto de cariño a la cantante, con la que ya había sido sorprendido hacía unos días.

María Becerra habló de sus deseos de ser mamá

María Becerra abrió su corazón en diálogo con Revista Gente y, tras contar que aprendió a no tener expectativas en el amor después de su fallido romance con Rusherking, fue sincera a la hora de abordar el tema de la maternidad.

“Siento que voy a ser una madraza. Estaría bueno, obviamente, tener una pareja estable, pero si en unos años eso no llega.... Me encantaría adoptar o hacer lo que sea, porque yo me muero por ser mamá”, se sinceró.

“Yo creo que tener hermanos es lo más lindo. Los hermanos son compinches, de repente tu hermana es tu mejor amiga también. Siento que la vida con hermanos es preciosa”, cerró.