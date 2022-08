La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal. Aunque el cuerpo guarde una pequeña reserva de estas vitaminas, se tienen que tomar regularmente para evitar una escasez en el cuerpo.

Por su parte, la Vitamina C es el ingrediente de belleza más buscado. Sólo googlear vitamina C en cosmética arroja más de nueve millones de resultados, ya que junto a la fotoprotección solar, está considerado como uno de los mejores activos antienvejecimiento.

Este potente antioxidante activa la síntesis de colágeno y ayuda a prevenir y reducir las líneas de expresión y las marcas de acné. También defiende a la piel de las agresiones externas y trabaja desde las capas profundas. Hay tanta información publicada sobre este beneficioso principio, clave para tener una piel protegida, iluminada y joven, que se han extendido a su alrededor falsos mitos que pueden generar desconcierto.

Funciones

La vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para:

Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

Ayudar a la absorción del hierro.

Algunas dudas sobre la vitamina C

¿Puede aplicarse durante el día?

Aunque no existe ninguna “ley cosmética” que prohíba el uso de productos con vitamina C por la noche, como explica el farmacéutio Eduardo Senante, de la zaragozana Farmacia Senante, “dos de los principales beneficios que aporta su aplicación, como la estimulación de la producción de colágeno y unificar el tono de la piel, se obtendrían igual con su uso nocturno. Pero como el principal beneficio de este superingrediente es su elevada potencia antioxidante, es decir, ayuda a neutralizar la acción de los radicales libres que son los principales causantes del envejecimiento cutáneo, es durante el día cuando nuestra piel está más expuesta a la radiación UV y a la contaminación y cuando se debe aplicar la Vitamina C para beneficiarse al máximo de dicha potencia antioxidante”. Así lo corrobora Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8 que añade. “Aparte, aporta una luminosidad que es mejor aprovechar por el día".

¿Irrita?

“Ésta es una de las preguntas que me hacen con más frecuencia sobre este activo. La forma más pura de vitamina C más utilizada y con mayor evidencia científica es el ácido L-ascórbico y debe ser formulada a un ph muy bajo para que sea estable y eficaz. Pero un ph muy bajo del producto puede llegar a pelar, irritar y enrojecer a algunos tipos de pieles, especialmente las sensibles. En estos casos recomiendo introducir este activo en derivados (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, etc…), es decir, en formas de vitamina C no necesitan un pH tan bajo para ser estabilizadas. Pero si se tiene una piel sensible y se quiere usar un cosmético con vitamina C en su forma pura, recomiendo empezar por concentraciones no superiores al 10% y en función de tolerancia de la piel, ir valorando subir a concentraciones mayores”, explica el farmacéutico Senante.