Mientras la justicia investiga la muerte de un grupo de bebés sin patologías previas en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de la provincia de Córdoba, los testimonios y las novedades respecto al tema siguen teniendo cada vez más impacto.

Según los primeros datos que surgen del expediente, entre marzo y junio se identificaron cinco decesos que no obedecerían a causas naturales, aunque en las últimas horas el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quién investiga si hubo intencionalidad en las muertes de los bebés, indicó que las víctimas fatales podrían llegar a 12.

Gladys Ríos, supervisora general del hospital, aseguró que las muertes de los pequeños son producto de “una mano negra” y denunció que las autoridades “encubrieron” los hechos.

Para la enfermera, “las autoridades hospitalarias taparon todo”

Gladys Ríos aseguró que “las autoridades hospitalarias taparon todo” desde antes de la “noche fatídica” del 6 de junio, donde tres casos de desmejoría al mismo tiempo provocó la intervención del Ministerio de Salud provincial. “Cuando llegué a la mañana siguiente, mis compañeros lloraban. ‘No sabés, Gladys, la noche que pasé, los bebés que se murieron’”, le dijeron.

La supervisora cargó contra el hospital y manifestó que “las autoridades sabían que algo pasaba” un mes antes de esa noche. Además, detalló que “en mayo, mandaron a cambiar los lotes de la vitamina K, un medicamento que se le da a los recién nacidos, no solo del área de neo, sino de todo el hospital”.

Instalaciones del área neonatal del Materno Neonatal de Córdoba

Esta acción, según indicó Ríos, no fue informada al ministro de Salud. “No le dieron a conocer a (Diego) Cardozo nada de lo que pasaba. Esperaron a que fallecieran más chicos”, sostuvo.

Ríos señaló que hubo más maniobras extrañas. “Nos empezaron a entrevistar en absoluta reserva y nos dijeron que no podíamos hablar de nada de esto ni dar entrevistas”, detalló y agregó: “Nos quisieron callar a todos, nos dijeron que no podíamos decir nada a nadie, por eso no dije nada antes”.

Además, recordó que en ese momento pidieron separar transitoriamente a dos enfermeros y que “nunca los dejaron hablar”. También indicó que “les dijeron que no tenían que decir nada por un tiempo, hasta que se esclareciera todo”.

Ante esta situación, Ríos sostuvo que todo “fue mentira” porque “las autoridades del hospital nunca esclarecieron nada, ni llamaron a nadie”. También expresó que este caso “es un tema político y no querían que nadie se enterara de nada”.

“Como siempre, se la agarraran con los perejiles”, manifestó en relación con los enfermeros sospechados y contó que son relativamente nuevos en el hospital. Además, remarcó que “los dos son excelentes chicos. Si los tuviera que calificar del 1 al 10, les pongo un 20″, destacó.

Nuevas denuncias

En ese marco no solo se citó a declarar a las madres, sino también que se sumaron nuevas denuncias por muertes sospechosas de recién nacidos en el centro de salud, uno de esos decesos ocurrió días después del período que se analiza.

Según lo expresado por el abogado Carlos Nayi, quien reunió los detalles tras dialogar en su estudio con otras madres, el 5 de junio una mujer dio a luz a las 35 semanas de gestación en el Hospital Materno Neonatal luego de “un embarazo controlado”, pero le informaron que su bebé nació muerto. Según reveló Nayi, los médicos le dijeron que “falleció tres días antes adentro de su vientre”.

Además, el letrado cuenta que la mujer comenzó a dudar cuando la situación comenzó a tener más preponderancia. “Tiene dudas por una cuestión lógica, tuvo dos hijos antes, percibió que su bebé se movía, pateaba y se le informó que murió en su vientre hacía tres días”, remarcó el abogado.

La otra denuncia que se suma a la causa está relacionada con un hecho que sucedió a mediados de junio, fuera de las fechas que están en la investigación que informó la Provincia, cuando una mujer dio a luz a un bebé sano y a las pocas horas este murió. “La instrucción está trabajando mañana, tarde, noche y madrugada. Han sido convocadas todas las madres a prestar declaración y a brindar precisiones”, explicó Nayi.

Hasta el momento, el fiscal de instrucción a cargo de la investigación maneja la hipótesis de ‘mala praxis y homicidio’. Según asegura, descartó que las muertes estén relacionadas a problemas con las vacunas o algún medicamento.

En esa línea, el funcionario judicial aseguró que la prestación de salud en ese hospital es normal en estos días y además detalló cómo continúa el proceso de investigación: “Son casos puntuales en una franja de tiempo precisa, y obviamente es preocupante. Estamos investigando las causas por las cuales fallecieron estos recién nacidos. Se recolectaron historias clínicas y todo el material médico para determinar las causas que llevaron a la muerte a estos bebés”.

Y si bien la primera teoría del fiscal es que las muertes pueden deberse a alguna acción realizada negligentemente, no descarta otras opciones. “Todo el material probatorio debe ser analizado por el cuerpo médico especializado en todas estas cuestiones de supuesta mala praxis, aunque no descartamos, lo que sería impresionante, que estos hechos puedan haber sido intencionales”, agregó Garzón.

Estas teorías derivan de la investigación que el fiscal lleva adelante, dentro de la cual, entre las primeras medidas procesales, el funcionario decidió realizar un allanamiento en el hospital donde incautó historias clínicas de los fallecidos, entre otros documentos considerados de utilidad para la investigación.