Horóscopo: Cuál es el signo más arisco del zodíaco

Ser arisco es ser áspero y huidizo en el trato que se tiene con otras personas. Eso dice el diccionario, y seguramente conocés a muchas personas que tengan esas características. La verdad es que los astros influyen de las actuaciones de cada ser.

El horóscopo de hoy está enfocado en el signo más arisco del zodíaco, ese que no sabe de dar ni recibir cariño, que pareciera no tener sentimientos porque nunca demuestra ni un solo gesto de amor.

Los nacidos en Virgo son dueños de un carácter muy especial. Suelen ser considerados como volubles y, cuando algo les molesta, ya no pueden dar marcha atrás.

Se ponen ansiosos con todo lo relacionado a la formalidad de una relación y a las citas. El contacto físico y exteriorizar sus emociones no son cosas de su realidad.

Son perfeccionistas y enfocados en su vida personal y laboral, no se hacen espacio en sus agendas para el romanticismo.

Sagitario es el otro signo del zodíaco que menos cariño demuestra, por lo que entra en el ranking de los más ariscos. Le cuesta un montón abrirse con otras personas y dejar que sus sentimientos fluyan hacia el exterior.

No le gusta el compromiso, así que cuando empieza a sentirse obligado a actuar de determinada manera, se aleja.

Como lidiar con las personalidades difíciles

Todos conocemos a una o más personas que tienen una personalidad complicada o personas que sin tenerla, por cómo son, chocan sistemáticamente con nuestra forma de ser. Somos unos enamorados del orden y nos topamos con alguien que tiene una tolerancia al desorden desmesurada, probablemente ya está el lío montado. En este artículo vamos a hablaros del primer caso, de las personalidades que son complicadas en sí mismas, personalidades a las que no les hace falta el otro polo para causar una disonancia sistemática, a corto o a largo plazo.

Lo primero que tenemos que tener claro es que las personalidades difíciles son negativas para nuestra vida si lo permitimos. Esto quiere decir, que más allá de las cosas malas del otro, está en nosotros saber qué o cuánto dejarles pasar o entrar.

Puedes imaginarte que se trata de una animal feroz, como un tigre o un oso. Si tu voz y tus gestos son tranquilos, igual estará él. Si la conversación “se te va de las manos”, entonces, puedes decirle de retomarla más adelante, darle un vaso con agua para que baje las revoluciones, etc. Tratar con cautela a este tipo de personas no es ser débil, sino evitar problemas.

Como lidiar con las personalidades difíciles

Para actuar de la mejor manera posible con estas personas sin terminar en una batalla campal, lo mejor es escucharles y dejar que argumenten sus posiciones. Igualmente, esto no quiere decir que les vayamos a dar la razón, ni que dejaremos que sus “malas vibras” nos afecten. Si realmente estás contento por tu ascenso o por tu nueva pareja, poco importa lo que esta persona tiene para decir. Porque a estas alturas, quizás ya te has dado cuenta que sus comentarios no son para ayudarte sino para molestarte o hacerte sentir mal. No dejes que se salga con la suya.