Denunció por violencia de género a un funcionario judicial

El relator de un juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, quien subió a sus redes sociales un video contando lo sucedido donde se la ve con el rostro y el cuerpo desfigurados y aseguró que "teme por su vida".

El funcionario judicial, Marcelo Guzmán, es uno de los relatores del juez de la Corte fueguina Ernesto Loffler, y a raíz de la denuncia enfrenta una causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, confirmaron fuentes judiciales consultadas por Télam.

De Gamas Soler ordenó en las últimas horas una prohibición de acercamiento de Guzmán a 200 metros de su esposa, quien grabó un video manifestando el "calvario" por el que está atravesando y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

Por su parte el juez Loffler difundió un comunicado a través del área de prensa del Poder Judicial, en el que informó que "hasta tanto se esclarezcan los hechos y el proceso judicial culmine, el doctor Guzmán está desafectado de sus tareas en mi vocalía y están en trámite las medidas administrativas correspondientes, más allá de los procesos judiciales que deba atravesar".

"Es conocido que condeno enfáticamente cualquier tipo de violencia, especialmente de género. Hoy lo ratifico, así como mi compromiso de garantizar a todas las posibles víctimas y personas en situación de vulnerabilidad un acceso pleno a la justicia y a que sus casos sean analizados con perspectiva de género, con los más amplios alcances que ello implica", sostuvo el magistrado.

Carla Kirstein, una instructora de pilates oriunda de la provincia de Chaco, contó que está casada con el funcionario de la Justicia desde hace 12 años y que lo conoce desde hace 15, cuando ambos coincidieron en la provincia de Córdoba.

"Íbamos a vivir en Chaco pero él propuso venir aquí (por la ciudad de Ushuaia). Criamos juntos a una hija de mi anterior matrimonio. Teníamos un proyecto y él hizo muchas promesas, pero con la convivencia empezó a ejercer infinidad de situaciones de violencia, psicológica, económica y últimamente física", relató la mujer.

Dijo que tardó en hacer las denuncias porque depende económicamente de su marido para gastos elementales como el alquiler de su casa, y porque "él trabaja con gente muy poderosa en la Justicia", puntualizó.

"De hecho fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso", señaló la víctima en el video subido a su cuenta de Facebook.

También mencionó que después de declarar más de tres horas ante el Juzgado de Familia de Ushuaia (donde también se abrió un expediente) el juez la atendió "tres minutos y solo estaba preocupado por aclararme que a él no lo mandaba nadie en la Justicia", indicó.

La mujer deslizó, incluso, que "cree tener el teléfono intervenido", que se siente "indefensa" y que su deseo es regresar a Chaco donde "al menos tengo familia y amigos", explicó.

El apoyo feminista

En tanto, el colectivo feminista de Ushuaia emitió un pronunciamiento en el que se solidarizó con la víctima y exigió "medidas de protección para ella y sus hijos".

Entre otros puntos, las dirigentes sociales pidieron una "reforma judicial feminista", "paridad en el Poder Judicial", "patrocinio gratuito para víctimas de violencia", una "fiscalía especializada en casos de violencia" y que "investiguen a este funcionario judicial".

La exgobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, también sumó su postura a lo sucedido y como abogada y dirigente feminista sostuvo que "nos hemos puesto a disposición" de la víctima.

Lo sucedido es "aberrante, inaceptable horroroso y delictivo. Respeto a los tiempos de la víctima y espero el debido castigo al responsable de semejante atrocidad", afirmó Ríos en la red social Twitter.

A su vez, la denunciante dijo que "la gente juzga, pero a veces es difícil denunciar cuando estas sola, sin familia, sin amigos, sin dinero y con hijos".

"Me ha hecho cosas que ni en una película aparecerían. No me gusta ventilar mi intimidad, pero lo hago porque temo por mi vida. Y quiero dejar este testimonio por si algo me sucede", concluyó la mujer en la filmación casera.

Fuente: Télam