Con una tierna postal, Barbie Vélez anunció que está embarazada. “Se agranda la familia, no podemos estar más felices”, escribió en sus redes sociales junto a una foto donde se la ve sonriente junto a su esposo Lucas Rodríguez.

La pareja se casó en septiembre del año pasado en un gran evento al que asistieron todos sus seres queridos. En ese entonces, en declaraciones a la prensa, la actriz ya adelantaba que deseaba ser madre de una nena y un nene. Ahora, su primer hijo está en camino y no puede estar más feliz con la noticia.

El posteo con el que Barbie Vélez anunció su embarazo.



Antes de esta publicación, la artista de 28 años le dio la primicia a Ángel de Brito en LAM (América). “No lo puedo creer, los nervios que tengo. Me siento más o menos, con un poco de náuseas y un poco de sueño. Estoy de tres meses. Todo es nuevo para mí, lo estoy experimentando”, describió.

Por otra parte, relató cómo reaccionó cuando descubrió que va a ser mamá: “Yo estaba con un tema hormonal y pensaba que iba a tardar un poco en quedar embarazada. No me indisponía, pero como es algo bastante normal en mi cuerpo, no me llamó la atención. Me hice un test para ver y cuando vi el positivo no lo podía creer”.

El momento en que Nazarena Vélez se enteró de que va a ser abuela

Al aire del ciclo de espectáculos pusieron una grabación del momento íntimo en el que Barbie le muestra a Nazarena Vélez el test de embarazo. Las imágenes son emocionantes y las muestran a ambas fundidas en un abrazo, mientras lloran desconsoladamente.

Después de ver ese registro, la mediática reconoció que todavía no puede creer que va a ser abuela. “Ella no lo estaba buscando. Por eso, cuándo me preguntaban, yo decía ‘hay que ver primero si puede y si quiere’”, explicó. Y agregó: “Cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagazo. Me dijo ‘ahora qué’”.



Luego de ese momento, ambas mantuvieron un emotivo ida y vuelta en vivo. “La amo, la estaba viendo recién y casi lloro. Yo no puedo creer lo que me bancó mi mamá y cómo me resguardó”, valoró Barbie. Y Naza le devolvió el elogio: “Yo lo único que te puedo decir es que va a ser una madre increíble”.

La joven explicó que esperó a realizarse todos los estudios correspondientes antes de darle la noticia a todo su círculo íntimo. “Buscamos ser muy cautelosos, solo lo sabían nuestros padres”, completó.

Barbie Vélez mostró su departamento de casada: sillones de ratán y ollas de 100 mil pesos





La actriz contrajo matrimonio con Lucas Rodríguez, el hijo del recordado esposo de su mamá Nazarena.

Barbie Vélez dejó ver la intimidad del departamento donde vive con su esposo, Lucas Rodríguez, desde que se unieron en matrimonio, en septiembre pasado. Aunque no ostentó grandes lujos, las fotos que hizo para la revista Hola! dejaron a la vista sus sillones de ratán para los momentos de relax en el balcón y un juego de ollas de aluminio fundido que vale más de 100 mil pesos.

La actriz además mostró la cama donde duerme con Rodríguez, el sofá que tiene en el living y las estanterias de madera que lo adornan. En la sesión también se coló Darwin, el caniche que adoptó hace pocos meses.

“Ya vivíamos juntos desde hace cinco años, así que sabíamos que la vida cotidiana no iba a cambiar. La idea de casarnos tuvo que ver más con sellar nuestro amor y celebrarlo con nuestros seres queridos. Los dos creemos en el matrimonio”, se sinceró en la entrevista.