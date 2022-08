Otro arrepentido respaldó los dichos contra Milagro Sala

Un nuevo testigo arrepentido se presentó ante la Justicia de Jujuy para aportar información sobre las cuentas y los bancos del exterior a los que Milagro Sala habría llevado cientos de miles de dólares, como reveló a PPT Mirta Rosa “Shakira” Guerrero, la mano derecha de la líder de la Tupac Amaru.

“Hay otro arrepentido que también, informó el doctor Funes (el fiscal que lleva adelante la investigación en la justicia provincial), realizó aportes de naturaleza documental e información que tiene cierta precisión respecto a cuentas bancarias o bancos donde se operaba”, señaló este lunes el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello.

En declaraciones a radio Mitre, Lello explicó que “al igual que todo lo que dijo la señora Guerrero (”Shakira”), se inicia ahora un período donde hay que corroborar esos dichos porque en la causa que declara es de lavado de activos y ya está con requerimiento de citación a juicio”.

Además, planteó, este nuevo testimonio “introduce un giro a la investigación que, con nuevos aportes, se dan nuevas hipótesis y nuevos cursos de investigación”, ya que “la hipótesis de depósitos de dinero fuera del país es una novedad que introduce Guerrero y el otro imputado”.

En su entrevista con Jorge Lanata en PPT, “Shakira” aseguró que la dirigente social jujeña le daba 10 mil dólares a cada integrante de las comitivas que la acompañaban fuera del país.

“Cuando partimos, nos daban 10 mil dólares a cada uno. Al llegar al destino la teníamos que devolver. Ella se quedaba con eso y nos daba lo que sería el viático, un porcentaje para que nosotros tuviéramos para nuestros gastos. Ella siempre usó efectivo. Siempre efectivo. Porque dice que las tarjetas quedan marcadas. Por eso cuanto más grande sea su séquito, porque era eso de querer llevar a todo el mundo, era justamente para poder trasladar la plata para otro lado”, explicó Guerrero.

Parte de la entrevista

Mirta Guerrero integrante de Tupac Amaru y mano derecha de Milagro Sala

Jorge Lanata: ¿Cuándo la conociste a Milagro?

Mirta Guerrero: La conocí exactamente hace 26 años. En aquella época mi hija Celeste tenía 5 años e iba a un jardín. Ella solía ir a hacer reuniones a través de AT, así que ahí la empecé a conocer y comencé a militar. Tiempo después se armó lo que es la organización Túpac Amaru. A ella la conocí antes de la organización. Ver que se movía, que buscaba cosas para la gente y no le salía y se forma lo que es la Tupac Amaru, con Copeleche, centros comunitarios. Eso fue lo que me sumó por la necesidad que había en aquella época.

¿En qué momento le dejaste de creer?

Tarde. Si retrocedemos después de que tuve la sentencia, yo le dejé de creer justamente en el día del juicio previo a que me den la sentencia de pibe villero, que tuvo muchos imputados. Ahí le dejé de creer. Cuando me dan la domiciliaria, llego a mi casa y empiezo a investigar, a ver todo lo que llegó a tener. No te hablo todo lo que se construyó en lo que significan viviendas, sino como fue creciendo ella, su familia, de dónde obtenía la plata. Cuando trabajás con una persona 24/7, es una tontera decírtelo, pero lo ves como algo cotidiano. Sacaba plata de aquí, plata de allá. No te da tiempo a pensar que está robando.

¿No había ningún control sobre esa guita?

La plata iba directamente a la casa de Milagro Sala. La recibían ahí, se la contaban y ella tenía dos placards con doble fondo y ahí quedaba la plata. De ahí salíamos, nos íbamos a seguir trabajando. ¿Y quién vive ahí? Ella. Es como que tenés dos billeteras.

De acuerdo a sus estimaciones, Sala habría sacado entre 290 mil y 300 mil dólares solo en dos viajes, uno a El Vaticano y otro a China

“Hay otras personas que también formaron parte de este esquema de lavado que estamos tratando de esclarecer, en cuyo marco declaró Guerrero. Son el círculo íntimo de Sala, que algunas veces variaban pero había 6 o 7 que permanecían, incluso había profesionales, y son los que siempre aparecían. Habrá que corroborar y ver el alcance de esas declaraciones y veremos de ampliar hacia otras personas o nuevos hechos”, sumó Lello.