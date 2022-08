Desde que empezó Canta Conmigo Ahora (eltrece), el nuevo reality musical de Marcelo Tinelli, Cristian Castro es uno de los líderes del ecléctico y multitudinario jurado del programa. En una entrevista con TN, el cantante reveló un dato desconocido: que se mudó a Uruguay porque le robaron en la casa en la que vivía en la Argentina.

En diálogo con Nuestra Tarde, mientras hablaba sobre la dinámica de sus looks, de su vida lejos de México y de su madre, la actriz Verónica Castro, el cantante comentó acerca de los lugares en los que vivió.

“¿En qué país vivís vos? ¿Cada cuanto estás por acá y cómo es esa dinámica?”, buscó saber el conductor Federico Wiemeyer. Castro explicó que vivió 25 años en los Estados Unidos, que luego vino al país, pero que cruzó el Río de la Plata tras una difícil situación que experimentó, algo que nunca había contado.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito”, completó, con su característica buena onda.

“¿Cómo que te afanaron? ¿Qué pasó?”, se sorprendió su entrevistador, ya que el dato era absolutamente secreto. “Mi corazón es siempre de la Argentina. Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”, contestó.

Castro dijo que el asalto fue en la propiedad en la que estaba residiendo, aunque no dio mayores detalles. “Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, agregó, con humor.

Los excéntricos looks de Cristian Castro

Dueño de un estilo absolutamente particular, la figura de Cristian Castro se mantiene vigente en el público argentino no solo por sus recordados éxitos musicales sino por la forma de aparecer en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

Desde que empezó ese ciclo, Castro se convirtió en el hombre del momento con sus elecciones estilísticas para su participación como jurado.

Después de sorprender con el pelo rubio y luego lila, todo acompañado por vestuarios coloridos, las redes se llenaron de memes. La última aparición llamativa fue con el pelo bicolor, pintado en franjas intercaladas rojas y azules, un look que en la entrevista con TN ya no lucía.

Esos colores son los del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, del que Marcelo Tinelli es fanático. Para acompañar el look de pelo, el mexicano se puso la camiseta del club.

Cristian Castro le cumplió el sueño a una participante de Canta Conmigo Ahora

“Me tiemblan las patas de estar acá”, le dijo una joven participante del programa de Marcelo Tinelli, que rápidamente entró en confianza y le solicitó un pedido fuera de programa: “Me gustaría cantar una canción con Cristian, que lo veo que está muy lookeado como mi Ken”, dijo la joven en referencia al histórico novio de la muñeca. El venezolano, cuyo vestuario en realidad homenajeaba en realidad a Elvis Presley, aceptó gustoso la invitación.