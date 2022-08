Nancy Pazos habló del accidente de su hijo, piloto de TC

Nancy Pazos habló del accidente que tuvo su hijo Nicanor Santilli el domingo, mientras corría en el autódromo de Misiones en la categoría TC Mouras. El joven de 19 años resultó ileso. “Son cosas que pasan, los autos son seguros, el chico salió intacto”, dijo la periodista a pesar del gran susto que se llevó.

Acompañando a su hijo

“Ayer estuve en Misiones, todos los fines de semana lo acompaño a Nicanor”, comenzó su relato la panelista de A la Barbarossa y contó cómo fue el “momento trágico en el que el auto se despista” y explicó que fue porque se le bloquearon los frenos. “Yo estaba filmando en la torre de control, la pista es hermosísima, y se estrella Nicanor”, dijo angustiándose al recordar el episodio y se quebró: “Los minutos entre el accidente y la foto que vemos después... (en la que ella lo abraza).

“La mamás y papás que acompañamos a los chicos en esta pasión tenemos que tener un temple... hace once carreras que corre, no hace un año y siempre pensaba ‘¿y si le llega a pasar algo o sube al podio y no estoy? Tengo que estar ahí'”, es por eso que cada fin de semana va a la provincia donde se desarrolle la carrera.

Antes de seguir contando detalles aclaró que Niki, como cariñosamente lo llama, “está bien por suerte y perfecto”. “Desde que vi el choque hasta que lo vi a él, pasaron un montón de minutos, llamaba por teléfono a Buenos Aires a mi novio a ver qué decían en la tele, porque desde el lugar solo vi el choque, bajé corriendo a enfermería, que son como cinco pisos, y me paré ahí pensando que lo llevaban ahí”. Sin embargo, como no le pasó nada, nunca pasó por ese sector. “Hasta que lo vi fue un montón de tiempo y después me dijeron que estaba hablando en televisión, esto pasó antes de yo poder ir a abrazarlo”.

Su hijo salió ileso: “Él estaba enojado porque peleaba entrar entre los doce del campeonato. El día anterior había hecho un tiempo espectacular en la clasificación y su emoción era tal, miraba las cámaras a ver dónde cometió un error, él es chico. En el accidente queda expuesto a que el otro chico que estaba en pista llegara a los doce”.

Nancy junto a su hijo

El abrazo y la emoción

“Cualquiera que tenga un hijo adolescente sabe que hacer que un chico tenga pasión en este momento es dificilísimo y lo veo y veo la pasión que tiene y las horas que le pone, con la exigencia de seguir la facultad que fue la exigencia que le hicimos el padre y yo”, agregó y recordó que cuando lo vio no le dijo nada: “Lo abracé, estaba en shock y yo quería que todo pasara porque era un momento para olvidar. Cuando empecé a mirar carreras cualquiera que chocaba era él, ahora lo identifico, todos dicen ‘que lindo que gane, pero yo lo único que quiero es que no choque’”.

En el momento del accidente Diego Santilli también estaba mirando la carrera con su hijo menor y apenas pudo se comunicó con el equipo. “Mi hijo de 20 estaba mirando solo en casa. Son cosas que pasan, los autos son seguros y él salió intacto. Para mí, el tiempo que pasó fue interminable”, siguió.

Al ser consultada sobre si tenía alguna cábala o hacía algún pedido antes de que Nicanor saliera a la pista, se lamentó ser agnóstica: “Es un tema, pero tengo tres hijos y Nicanor fue el que tuvo Síndrome Urémico Hemolítico y estuvimos 25 días en terapia, siempre estoy con el corazón en la boca, pero él es un toro y el automovilismo es un trabajo de mucho equipo. Cada vez que empieza una carrera camino para todos lados”.