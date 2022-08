Miss Universo permitirá competir a madres y embarazadas

El concurso de belleza Miss Universo permitirá que las mujeres que estén embarazadas o que hayan sido madres puedan competir en futuras ediciones, después de que una abogada especializada en igualdad de género interpusiera una demanda en California. “Hemos luchado por eliminar una práctica que discriminaba a muchas mujeres en su cara, y logramos una victoria no solo para las mujeres en Estados Unidos, también en muchos otros países”, aseguró la abogada Gloria Allred en una rueda de prensa celebrada este jueves en Los Ángeles.

Hasta entonces, tanto Miss Universo como sus ediciones locales y nacionales no permitían participar a mujeres embarazadas ni a aquellas que hubieran dado a luz alguna vez en su vida o que simplemente fueran madres o tutoras de un menor. “¡Esta regla sexista que se ha aplicado desde 1950 ya es historia!”, exclamó la abogada.

La modelo Andrea Quiroga fue pionera en la lucha

A principios de año, Allred denunció a los organizadores de Miss California, la edición estatal de Miss Universo, ante el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH, por sus siglas en inglés), que decidió abrir una investigación porque la norma podía violar el Acta de Derechos Civiles de California.

La abogada decidió enfrentarse al célebre concurso después de que una modelo, Andrea Quiroga, acudiera a su despacho porque no podría concursar en el certamen al haber sido madre años atrás. “Estas limitaciones privaron a muchas mujeres, incluyéndome a mí, de una plataforma única y la oportunidad no solo de transformar sus propias vidas, sino de retribuir al mundo de una manera muy significativa”, justificó Quiroga. La modelo añadió que la norma enviaba el “mensaje ridículo de que las madres jóvenes no pueden ser también reinas de la belleza”.

A pesar de que la decisión de las autoridades de California solo exigía cambiar los requisitos al certamen de su estado, la organización del concurso (propiedad del conglomerado Endeavor) se comprometió a extenderlo a todos los concursos de la franquicia.

En nombre de las afectadas en otros países habló Veronika Didusenko, a quien en 2018 le retiraron la corona de Miss Ucrania después de que se conociera que había sido madre a los 19 años. “Mi primer deseo fue simplemente huir de esa vergüenza. Para ocultarme, olvidarlo y empezar la vida desde cero. Mi hijo, mi principal logro y mi orgullo, fue la razón por la que no me escapé entonces”, relató emocionada.

