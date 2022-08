Dánica suspenderá la producción imposibilitada de importar

Debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a divisas, la marca Dánica, que produce margarinas para la industria de la panificación, para usos hogareños y aderezos, suspenderá la producción de sus plantas a partir del 31 de agosto debido a la falta de insumos importados indispensables para la elaboración.

Esta situación afectará a más de 200 colaboradores de la empresa en las unidades productivas de Llavallol, provincia de Buenos Aires y Villa Mercedes, San Luis.

Luego de varios meses de afrontar dificultades con cambios en las restricciones cambiarias y la imposibilidad de pagar en el exterior insumos importados vitales para la producción (PKO, Estearina de palma y almidón), y el consumo total de su stock de materia prima, la compañía frenará su producción generando un inminente desabastecimiento de sus canales de comercialización de consumo masivo e industrial y consecuente impacto en las cadenas de panificación y de restaurantes del país.

Según confiaron en la empresa, la situación se planteó oportunamente a las autoridades de los distintos estamentos y reparticiones desde noviembre de 2021, anticipando que de no autorizarse el acceso a divisas para la importación de insumos se produciría un quiebre de stock y consiguiente desabastecimiento al mercado nacional.

“Desde la empresa hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no discontinuar la producción. Pero nos encontramos con un severo quiebre de stock que nos permite producir para no más de 10 a 15 días. La margarina es un producto que no sólo se consume en la mesa, sino que también es insumo básico de la cadena de la panificación y la gastronomía, y creemos que es ahí donde más puede golpear el desabastecimiento”, explicaron fuentes de la compañía.

En Dánica enfatizaron, además: “Lo que nos preocupa profundamente es que la dificultad de acceder a divisas para adquirir insumos ponga en riesgo la planta de personal, que es lo que principalmente se busca preservar, la fuente de trabajo argentino”.

Por su parte, fuentes del Banco Central (BCRA), indicaron: “La empresa, a través de la cámara [sectorial], puso ayer en conocimiento de la situación y se está trabajando con la cartera de Producción en el análisis y las posibles soluciones”.

Dánica es una empresa de capitales 100% argentinos, especializada en productos de consumo masivo (margarina y aderezos), pero también es líder en abastecimiento de materias grasas para la cadena de la panificación y gastronómica. “El desabastecimiento en este caso será particularmente crítico para la elaboración de productos de panificación y de la gastronomía, como así también como insumo de productos envasados como galletas, bollería, repostería, entre otros”, subrayaron en la compañía.