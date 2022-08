El dolor de Piñón Fijo: Sus hijos no lo dejan ver a su nieta

El payaso Piñón Fijo está pasando por uno de los peores momentos de su vida. A raíz de la separación con su ex esposa, él no puede ver a su nieta.

Si bien las palabras que rodean a Piñón Fijo son las risas y el entretenimiento, hay veces que estas deben quedar de lado. Hace poco el payaso contó que se separó de su ex esposa, pero jamás pensó en las terribles consecuencias que esto le iba a traer en su vida privada. A raíz del divorcio, él se distanció de su hija Sol y es por eso que hace meses no ve a su nieta, Luna.

La noticia surgió a partir de un posteo de Twitter que fue captado por los periodistas de Intrusos. “Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos”, redactó. Quien detalló todo sobre la problemática fue Pablo Layús, uno de los panelistas del programa que conduce Flor de la V.

Fabián no la esta pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver”, explicó y agregó que la hija del payaso fue madre por segunda vez de su hijo, León, y que por el momento Piñón Fijo no lo conoce. Aún no se sabe cuándo eso sucederá.

Los que estaban presentes en el piso preguntaron por qué el no trató el escándalo a través de los medios para conseguir más repercusión. “Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos”, detalló Pablo. Luego surgió el conflicto sobre cuándo fue que se desató el problema entre el payaso y los hijos.

“A los últimos shows de Sol iba Piñón Fijo y aparecía de sorpresa con la nieta”, argumentó el periodista y dijo que el inicio de la problemática fue indudablemente la separación con su ex esposa. “Eran una familia muy unida y creo que a los chicos les cayó como un balde de agua fría la noticia, y por eso tomaron postura por su mamá”, cerró.