Novedades en el caso García Belsunce: un testigo clave

En la jornada número 14 del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, un testigo presentó un informe que sitúa al teléfono de Nicolás Pachelo en la zona de Carmel el día del hecho después de las 19, lo cual contradice la versión del principal acusado, quien asegura haber estado en ese momento en el shopping Paseo Alcorta.

Así lo reveló el comisario inspector Christian Blanco, especializado en análisis de comunicaciones, hoy Jefe de Gabinete de Delitos Tecnológicos de la DDI de San Isidro.

Blanco aseguró que, por medio del software VAIC, se estableció que el teléfono de Pachelo se identificó en dos comunicaciones cerca de Carmel: el primero fue a las 19:00:10. A esa hora salió un llamado a su madre, Silvia Ryan. Quien tenía el celular en su poder, habló con ella durante 120 segundos.

La otra comunicación fue a las 19:32. En este caso, el celular de Pachelo recibió el llamado del teléfono fijo del padre de su ex pareja, Inés Dávalos. También la charla dos minutos.

Ambas llamadas fueron captadas por la antena 394, ubicada sobre la calle Chacabuco 502, en Pilar, a una distancia de 3,400 kilómetros de Carmel (cubre la zona del country) y a unos 48 kilómetros del centro comercial porteño donde Pachelo dijo que fue tras retirarse del barrio privado las 18.59.

La información fue provista por Movistar. La fiscalía le consultó al especialista si las inclemencias del tiempo pudieran haber llegado a ocasionar una falla en el impacto de las antenas. Blanco lo negó rotundamente: “Es imposible”.

Además, dijo que aquel 27 de octubre de 2002 se registraron más de 194 mil comunicaciones, entre todas las compañías telefónicas. También, al momento enque comenzó a trabajar en el caso, “había como 30 o 40 teléfonos investigados”.

Esta mañana también surgió un dato revelador: qué pasó con el arma con la que se asesinó de múltiples disparos a la socióloga. La información, sin embargo, no llegó por un testigo en la sala.

Marcelo Fabián Maradei murió el 9 de agosto de 2021 cuando por entonces estaba detenido en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Su nombre fue mencionado esta semana en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Según los fiscales acusadores del proceso, el fallecido se acercó en 2019 a la fiscalía del expediente Pilar para decir que había estado encerrado en un calabozo de la Prefectura en Retiro junto al principal acusado, Nicolás Pachelo, y que conocía secretos del ex vecino del country Carmel.

La acusación aseguró que Maradei se presentó en la sede fiscal “para decir que fue compañero de celda de Pachelo y que el imputado le había dicho que había matado a María Marta”. Incluso, entre otras cuestiones de interés, también “le había dicho dónde había tirado el arma” del crimen, un revólver calibre .32 largo que no ha sido hallado en estos casi 20 años. De acuerdo a su versión, Pachelo la arrojó en una alcantarilla sobre la autopista Panamericana.

Los fiscales también anunciaron que convocarán a la hermana de Maradei como testigo

Maradei se comunicó por teléfono con la fiscalía de Pilar el 8 de agosto de 2019. Dijo que tenía información sobre el asesinato de María Marta. Doce días después se reunió con el fiscal Andrés Quintana.

En ese encuentro, Maradei reveló que tuvo una conversación mano a mano con Pachelo. Dijo que el imputado estaba vulnerable por la enfermedad de uno de sus hijos y, en ese contexto, se abrió y habló de la muerte de su madre y de su padre, entre otras cosas. Luego, siempre de acuerdo a la fiscalía, confesó el asesinato de la socióloga y hasta precisó que el arma del crimen la descartó en una alcantarilla en la autopista Panamericana cercana a Carmel.

El miércoles, luego de la fiscalía mencionara la declaración extraoficial de Maradei, Pachelo se refirió a esta versión. Dijo que al presunto testigo “no” lo recuerda. “No lo voy a negar porque después el fiscal dice que soy un mentiroso, así que yo no me acuerdo. Sí niego que le confesé lo que dice que le confesé”, afirmó. También calificó como “insólito” el dato del arma que se supone que contó Maradei: “Lo primero que le dije a mi abogada: ‘Por qué no van corriendo a buscar el arma’. En vez de venir a plantear que se murió, vayan a buscar el arma si esta persona dijo dónde estaba. Rara la actitud de la fiscalía, como siempre”, agregó.