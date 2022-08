Beneficios de descansar en lugares aptos para animales de compañía

Está comenzando un fin de semana largo y el clima, al menos en Buenos Aires, se pronostica casi primaveral. Las propuestas para venir a la ciudad o quedarse, para quienes viven aquí, son numerosas, pero a veces no son aptas para que nuestro perro sea de la partida. La tendencia social a integrar cada vez más a los animales de compañía a un entorno familiar se está extendiendo y, en consonancia, cada vez hay más espacios aptos, en muchos casos solo para perros, pero en ocasiones, también para gatos.

El doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario, observó que muchas personas necesitan de “perros de asistencia, perros de apoyo emocional en general y de apoyo emocional al espectro autista, de intervenciones asistidas con animales”. Porque más allá del consabido perro lazarillo”, existen perros que “son apoyos emocionales puros” y esto es “señal de que le estamos dando la categoría de persona no humana” a nuestros animales de compañía, aseguró.

Es decir, es el estatus “de personas no humanas, sensible, sintiente, sufriente y no de cosa. Y esto me parece un avance social fundamental, más allá de los restaurantes pet friendly, más allá de los bares pet friendly, más allá de los espacios pet friendly; lo que debemos construir en una sociedad más inclusiva en todos los aspectos”, señaló. Ellos, son “nuestros compañeros de ruta, y compañeros de vida, los perros, los gatos, los animales de compañía”, expresó.

El doctor Juan Atilio Di Paolo, veterinario y asesor técnico de Royal Canin, dijo que “en los últimos años, los perros y gatos, han ido cambiando su posición dentro de los hogares"



El concepto de familia multiespecie se está consolidando. “El tratamiento de los animales familiares como hacen los padres y madres con sus hijos ha hecho replantear el derecho animal que necesariamente se ha hecho eco de esta transformación social”, dijo Romero. Y reivindicó que “para muchas personas los animales de familia, del afecto o mascotas, como erróneamente se los ha dado en llamar, no son simplemente perros, gatos, o el animal que fuera: son el hijo que no necesariamente es quien sale de tu vientre ya que se puede ser padre o madre de diversas formas”.

Esto explica la tendencia creciente a que se generen espacios en los que se pueda salir a pasear con los animales de compañía, especialmente perros, menos susceptibles que los gatos, en líneas generales, a socializar en el mundo exterior a su casa.

“La moda amigable con el animal de compañía, pet friendly en inglés, se ha hecho carne en nuestra sociedad. A mí me parece que tiene que ver con otro concepto, que en una porción importante del conjunto de la sociedad ha hecho mella muy profundamente, que es el tema de familia multiespecie y esto se refleja en el progreso de la medicina veterinaria en las más de 20 facultades que existen en la Argentina, donde hay una matrícula creciente”, sostuvo Romero.

“La moda amigable con el animal de compañía, pet friendly en inglés, se ha hecho carne en nuestra sociedad. A mí me parece que tiene que ver con otro concepto que es el tema de familia multiespecie"



En consonancia, el doctor Juan Atilio Di Paolo, veterinario y asesor técnico de Royal Canin, dijo que “en los últimos años, los perros y gatos, han ido cambiando su posición dentro de los hogares, yendo desde funciones laborales (guardia o control de roedores), pasando por animales de compañía, hasta llegar a ubicarse como un integrante más y muy importante de la familia”.

Es por esto que ya son muchas las cafeterías y restaurantes que permiten el ingreso con perros e incluso se ha extendido hacia otros terrenos como lo es la hotelería y el turismo. Son varios los hoteles que en Buenos Aires permiten la estadía con perros o gatos. Sin ir más lejos, ayer el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sancionó una ordenanza que habilita la creación de espacios para animales de compañía en todos los restaurantes y bares de la ciudad que deseen implementar el programa Bahía Pet Friendly.

Como son muchas las personas a las que les preocupa dejar a sus perros solos. Las ofertas son variadas y algunas exclusivas. Por ejemplo, el Sheraton Buenos Aires de Retiro, en Buenos Aires, este año presentó su programa Pet Friendly, junto a Royal Canin, para fomentar el bienestar de los perros y sus dueños basándose en la importancia del vínculo humano-animal.

Para prevenir la nostalgia por su hogar, es recomendable llevar algún juguete o mantita con su olor, la cual lo ayudará a ambientarse con el destino y descansar más tranquilo





Para muchas personas viajar junto a sus perros se ha hecho costumbre. Por eso, la siguiente es una lista de recomendaciones elaborada por veterinarios para tener en cuenta antes de emprender las vacaciones:

- Seleccionar un destino que sea apto para llevar a un animal a vacacionar, teniendo en cuenta sus espacios y confort

- Visitar al veterinario previo al viaje para asesorarse de cuidados y cómo prevenir el estrés, angustia o miedo en nuestro perro.

- En el caso de que el viaje se realice en auto, acostumbrar al perro con viajes cortos para evaluar su comportamiento y si tiene algún síntoma.

- Chequear que tenga el calendario de vacunación actualizado y completo.



- Recordar llevar correa, chapita e identificación, que debe portar en todo momento.

- Para prevenir la nostalgia por su hogar, es recomendable llevar algún juguete o mantita con su olor, la cual lo ayudará a ambientarse con el destino y descansar más tranquilo.

- Llevar bolsitas para deposiciones y en el caso de que esté tomando alguna medicación, recordar traerla al viaje.

- Es fundamental tener a disposición el número del veterinario y verificar las clínicas más cercanas al hotel en donde se estarán hospedando por cualquier urgencia o inconveniente que ocurra.

- Realizar paseos al aire libre y actividades recreativas con tu perro.

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca sancionó una ordenanza que habilita la creación de espacios para animales de compañía en todos los restaurantes y bares de la ciudad

En relación con estas recomendaciones, Di Paolo agregó: “Teniendo en cuenta que un cambio brusco en la alimentación puede causar problemas digestivos en nuestro perro, es importante llevar con nosotros el alimento que él consume normalmente, así evitaremos tener que cambiarlo, de forma repentina, de no conseguirlo en nuestro lugar de destino”.

Fomentar el vínculo entre dueño y animal es posible durante una escapada de fin de semana largo, teniendo en cuenta que el bienestar del perro es un punto clave para que todos tengan una beuna experiencia. Di Paolo celebró el aumento del número de espacios pet friendly “puesto que poder compartir una escapada de fin de semana con nuestras mascotas es muy positivo para la relación de recíproco beneficio entre humanos y animales”.

La experiencia presentada por el Sheraton Hotel, que es solo para concurrir con perros, incluye un kit de bienvenida, entregado en una ecobolsa confeccionada con paquetes vacíos de alimento, realizada por Swahili una ONG que reutiliza materiales de descarte para crear productos sustentables y que brinda trabajo a la comunidad del barrio Melchor Romero, de La Plata. El kit incluye juguetes, alimento y comedero, y también una camita antibacterial para el descanso del perro dentro de la habitación. Cada cuarto donde se hospeda un pasajero con perro cuenta con un cartel que lo distingue de los otros.

“Poder compartir una escapada de fin de semana con nuestras mascotas es muy positivo para la relación de recíproco beneficio entre humanos y animales”

Los huéspedes pueden disfrutar con su perro del desayuno, almuerzo, merienda y cena en el Terrace Bar con sectores exclusivos para perros y sus dueños, pasear por el jardín donde existen áreas delimitadas como “pipi rooms”, para que los canes hagan sus necesidades, y también compartir un momento de tranquilidad en el lobby del hotel.