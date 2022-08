“El Gobierno no nos dio respuestas concretas”

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este viernes con los representantes de la Mesa de Enlace en la zona de Cardales y después de las 15 se espera una conferencia de prensa de los ruralistas. Del encuentro también participó Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura de la Nación, concurrió el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez y el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

Tras el almuerzo en el Parque Industrial de Escobar, la Mesa de Enlace brindó una conferencia de prensa sin ningún tipo de definición, pero en la que confirmó que planteó sus temas de agenda: el no a la baja de retenciones, el pedido de no intervención en el mercado de trigo y maíz, la liberación de exportaciones de carne. Si bien dijeron que "fueron escuchados", también reclamaron velocidad: "El plazo es mañana".

"El resultado lógico de una primera reunión de trabajo, donde el ministro y el secretario de Agricultura nos citaron para tener una primera reunión y evaluar las necesidades del sector", remarcó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

"Una reunión normal como primera reunión de trabajo. Charlamos de todo, exportaciones de carne, fideicomisos, tupo de cambio, derechos de exportaciones, las demandas y los reclamos del sector del campo", aclaró Pino.

Consultado sobre la urgencia para implementar cambios, Jorge Chemes, de CRA, fue tajante: "El plazo es mañana, el país no está en situación de esperar ni de estar debatiendo a largo plazo".

"Lo que ha quedado claro es que vamos a tener un intercambio en estos días para ver que situación sí podemos tener un entendimiento y avanzar. También hablamos de la situación que están atravesando las economías regionales que no van a servir para traer muchas divisas y si van a servir para generar el empleo", destacó Carlos Achetoni, de la Federación Agraria.

Y se refirió al hermetismo del encuentro: "Nos habían pedido mucha privacidad para la reunión, pero nosotros dijimos de venir acá a dar la cara y explicarles a la prensa y no tenemos nada que esconder".

"Quedamos en que la semana que viene se van a reunir los técnicos de nuestras entidades con los técnicos del ministerio y casi seguro que dentro de 10 días una nueva reunión. Tiene que ser reuniones donde se muestren hechos concretos, que generen esa seguridad que necesitamos como para poder seguir dialogando. Si no hay una señal que muestre un cambio en la visión que tenga el gobierno hacia las entidades, esto no tendría sentido de ser si no vemos estos resultados", Jorge Chemes, de CRA.

"Si no tenemos la posibilidad de pensar que este país va a cambiar, no tendría más sentido anda. Siempre hay que estar pensando que en algún punto podemos lograr cambios, tienen que ser lo más rápido posible porque la circunstancia nos está mostrando que hay que mostrar resultados", aseguró Chemes.

En una conferencia de prensa improvisada al costado de una estación de servicio en la Autopista Panamericana, Chemes remarcó: "Hay que mostrar hechos y es lo que hoy le destacamos en la reunión. El gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza, después todo lo que estamos pidiendo, que es importantísimo, pero primero tienen que generar confianza".

"Fuimos escuchados, pero también se habló de temas que nunca nadie los había tratado, de una reforma impositiva profunda", subrayó Chemes.

A su vez, los ruralistas también fueron consultados por el dólar soja. "Le planteamos la inconveniencia del dólar soja y entendieron que si esto no se modifica va a ser muy difícil que funcione", remarcó Chemes.

"Las soluciones inmediatas, de un día para el otro, es muy difícil conseguirlas. La decisión es del gobierno y es que tiene que cambiar las cosas. Todas las reuniones terminan siendo productivas porque el diálogo es lo último que hay que eliminar. El balance lo vamos a ver cuando tengamos hechos concretos", finalizó Chemes.

Idas y vueltas antes de la reunión

Originalmente, la reunión estaba prevista para el viernes de la semana pasada, pero fue pospuesta por el Gobierno para este mediodía. Bahillo les había aclarado a los dirigentes rurales que en aquella fecha prevista con anterioridad no era posible que participara Massa por una "sobrecarga de agenda".

Antes del encuentro de este mediodía, los referentes del campo se mostraron alineados en las principales urgencias, y los temas que cosecharon definiciones más punzantes fueron los vinculados con la macroeconomía y el aporte que el agro puede hacer a la salida de la crisis.

"Hay que solucionar temas básicos de la macroeconomía porque es muy difícil trabajar con una inflación de 60 o 70 por ciento. También es básico evitar todas estas cuestiones como los derechos de exportación, los dos tipos de cambio o los fideicomisos. Estas cosas no ayudan en nada a proyectarnos", enfatizó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, durante una charla realizada el martes en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín.

El nuevo secretario de Agricultura irá a Diputados

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibirá el próximo miércoles al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en el marco de la continuidad del análisis del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país.

La presencia del funcionario y de referentes del sector a las comisiones de Agricultura y de Industria -prevista para las 15- cerraría la ronda de consultas que desarrolla ese plenario.

Luego comenzará en otro encuentro la etapa de discusiones entre legisladores para emitir los respectivos despachos.

La discusión del proyecto se inició el 6 de julio cuando expusieron ante el plenario de comisiones -que fue conducido por el titular de Industria, Marcelo Casaretto (FDT) de Agricultura Ricardo Buryaile (UCR-JXC) y de Presupuesto Carlos Heller (FDT)- el entonces secretario de Agricultura, Matías Lestani, y de representantes del sector, así como de los referentes de la Mesa de Enlace.

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El objetivo que plantea la iniciativa es alcanzar en el 2030 exportaciones por 100.000 millones de dólares y la generación de 700 mil nuevos puestos de trabajo.

Para ese propósito, la iniciativa proponen otorgar un bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bio-insumos, y genética y sanidad animal.

De acuerdo con el proyecto, máquinas y equipos se podrán amortizar en tres cuotas en adelante-lo habitual son 10- y será para bienes de producción nacional y en cuanto al IVA se reduce de 6 a 3 meses el plazo para pedir su devolución.

