Anne Heche murió este viernes a los 53 años.

Había saltado a la fama en la década del ‘90 y era un figura reconocida de Hollywood. Sin embargo, la vida de la actriz tuvo muchos trasfondos trágicos: la violación por parte de por su padre, el silencio de su madre y la muerte de tres de sus cuatro hermanos.

Heche perdió primero a su su hermana Cynthia, que murió a los dos meses de vida debido a un problema cardíaco.

La familia se mudaba constantemente, debido a que su padre Donald intentaba mantenerlos. Pero en 1983, el hombre se convirtió en una de las primeras personas en ser diagnosticada con VIH en Estados Unidos. Fue así como todos se enteraron de que el ministro bautista y director del coro tenía una vida secreta.

“Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira”, dijo tiempo atrás la actriz sobre su familia.

En “Call Me Crazy”, sus memorias escritas en 2001, la actriz contó que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mí”, aseguró. Allí relató que su madre siempre lo supo, pero prefirió guardar silencio.

“Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante”, le dijo a Larry King en una entrevista de 2001.

Su padre murió a los 45 años a causa de la enfermedad. Tres meses después su hermano Nathan, de 18 años, murió tras quedarse dormido al volante y chocar contra un árbol. Sin embargo, ella siempre dijo estar convencida de que no había sido un accidente.

Su otra hermana, Susan Bergman, murió de un tumor cerebral en el 2006. Trece años después, el viudo perdió la vida junto con su segunda esposa cuando un conductor ebrio atropelló el taxi en el que viajaban.

Tanto su madre como su única hermana, Abigail, negaron rotundamente que su padre haya abusado de Anne.

Anne Heche creyó ser la enviada de Dios

Anne Heche no tuvo una vida fácil. Luchó con problemas psicológicos y públicamente llegó a decir que recurrió al alcohol y las drogas para escapar de los traumas de su pesada historia familiar.

En el 2000, después de separarse de Ellen DeGeneres, después de tres años y medio de relación, Heche fue arrestada en Fresno, California, por deambular en ropa interior y meterse en la casa de una desconocida. Cuando la policía llegó al lugar, le respondió que era la “enviada de Dios” y que iba a llevar a todos al cielo.

Tiempo después reveló que -tras los abusos sufridos en su infancia- se había creado una personalidad llamada “Celestia”, que era hija de Dios y hermana de Jesús y tenía la misión de convertir al mundo en un lugar mejor. Años después del incidente, Heche admitió que estaba bajo la influencia del éxtasis y que tuvo un “brote psicótico”.