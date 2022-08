Obra pública: CFK recusó a otro de los jueces, que le respondió en pleno juicio

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recusó hoy a otro de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que juzga el caso de las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. Se trata de Jorge Gorini y se suma al planteo que a comienzo de la semana hizo sobre Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani.

En el inicio de la audiencia, Beraldi pidió la palabra para expresar que iba a ampliar la recusación sobre Giménez Uriburu y una nueva sobre Gorini. Fue tras la publicación de hoy del diario Pagina/12 que dio cuenta que ambos jueces tuvieron reuniones en 2017 y 2018 con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El abogado de Cristina Kichner señaló que una de las reuniones fue el 23 de agosto de 2018. El encuentro fue solicitado por Gorini, estuvo Giménez Uriburu y fue para discutir proyectos para la lucha contra el narcotráfico. Beraldi señaló que fue cuando el Tribunal ya tenía la causa de la obra pública y que Bullrich integraba el gobierno que impulsó esa denuncia. El segundo encuentro citado fue el 5 de junio de 2017 cuando Gorini se entrevistó con Bullrich para hablar de temas de corrupción en fuerzas de seguridad.

“Estas visitas generan a la defensa un temor objetivo de parcialidad. Existen reglas muy precisas de cómo se deben convocar a los magistrados y que no tengan contacto con los funcionarios del Poder Ejecutivo”, dijo Beraldi.

Luego Gorini le contestó a Berladi los motivos de cada encuentro para que decida si avanzaba con la recusación. El jue explicó que la reunión del 2018 fue cuando se conoció la detención en pijama del ex vicepresidente Amado Boudou. Para entonces la Corte Suprema estaba cerca de resolver la causa por la tragedia de Once y si confirmaba las condenas los acusados quedarían detenidos. Gorini explicó que con Giménez Uriburu se reunieron con Bullrich para pedirle que no ocurra lo mismo con los acusados de Once. “En este juicio participan abogados de esa causa que pueden dar fe que no trascendieron fotos”, dijo el magistrado.

La reunión del 2017 fue, explicó Gorini, por el juicio del encubrimiento del atentado a la AMIA. El juez relató que sufrió un hecho de inseguridad sugestivo y se reunió con Marcela Rodríguez, entonces ministra de Seguridad de Cristina Kirchner, por esa situación. La ministra dispuso un dispositivo personal sobre el juez a cargo de la Policía Federal. Gorini relató que cuando la Policía Federal fue transferida a la ciudad se reunió con Bullrich para que se mantuviera la custodia.

Beraldi dijo que iba a mantener la recusación y que los motivos de las reuniones que dio el juez no son los mismos que constan en los registros del Ministerio. El juez le contestó que desconoce cómo se asientan las reuniones.

Este nuevo planteo se suma al que la defensa de Cristina Kirchner hizo sobre Giménez Uriburu y Luciani por integrar un mismo equipo de fútbol que jugó un torneo en “Los Abrojos”, la quinta del ex presidente Mauricio Macri. A esa recusación se sumaron las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

También fue recusado el fiscal Sergio Mola por una reunión en Casa Rosada con el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, durante el gobierno de Macri, y porque en su jura como fiscal estuvieron presentes Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, y Cristina Ritondo, entonces titular de la misma cartera en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Luciani y Mola contestarán hoy en la audiencias las recusaciones y Giménez Uriburu lo hará por escrito. Luego el tribunal las resolverá.