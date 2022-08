La Voz Argentina: el robo de Sole Pastorutti que sorprendió

Este jueves en una nueva gala de Knockout de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti protagonizó un robo sorpresa al Team Mau y Ricky, ya que decidió quedarse con Juan Manuel González Mir cuando ya lo había saludado para despedirse.

El joven de 20 años, oriundo de El Quebrachal, Salta, interpretó Óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez, mientras que su contrincante, Jazmín Sparta, cantó Hurt, de Christina Aguilera.

Sus coaches los elogiaron a ambos. “Siento que esta fue la mejor presentación de los dos, dieron una cátedra hermosa, con cosas muy distintas la una de la otra”, indicó Ricky Montaner sobre el knockout que le tocó ver, con canciones muy diferentes.

Mau y Ricky finalmente optaron por la continuidad de Jazmín en su equipo de cara a los Playoffs, por lo que Juan Manuel se despidió de manera muy emotiva. “Gracias por esta oportunidad que me dieron, estoy agradecido con cada uno de ustedes, y quiero agradecer también a mi familia que me estuvo acompañando siempre y a Dios. Aprendí muchísimo y me voy lleno de conocimiento, amistades y cosas buenas”, expresó el salteño.

Otra oportunidad

Soledad se acercó al participante y le dijo que le había ido muy bien, pero lo abrazó para despedirlo. Sin embargo, segundos después, le gritó “Juan Manuel” y lo invitó a pulsar el botón de su silla y ejecutar el robo.

“Estoy contentísimo, no esperaba esto y bueno, me iba ya, lo tenía asumido”, reveló después el flamante integrante del Team Soledad que podrá seguir adelante en los Playoffs de La Voz Argentina. Juan Manuel, ex Team Mau y Ricky, es el primer robo de la Sole en los Knockouts.

La Voz Argentina está llegando a sus instancias finales. Tal es así, que este domingo comenzaron los knockouts, donde varios concursantes se juegan su lugar en las instancias de playoffs, una instancia que los pone aún mas cerca del objetivo. En esta etapa, los coaches hacen interpretar una canción a dos participantes y nuevamente reducen a la mitad la cantidad de cantantes que componen sus equipos. La diferencia a las batallas es que no hacen dúo, sino que cada uno interpretará una canción distinta.

Durante esa gala, Octavio Muratore se desvió de la letra original de Mía, de Armando Manzanero, y generó polémica, dado que recibió una crítica negativa por parte de Ricardo Montaner. El integrante del Team Mau y Ricky se presentó en su knockout contra Ezequiel Romano, quien al igual que él, fue robado por los hermanos Montaner tras ser eliminado del Team Soledad.

Cambio de letra

Mientras que Romano interpretó Zamba y acuarela, de Raly Barrionuevo, Octavio decidió correrse del folclore para cantar un bolero del legendario cantautor mexicano fallecido en diciembre de 2020. Antes de que sus hijos decidieran quién continuaba en el programa, Montaner opinó que el Knockout había tenido algunos puntos flojos.

“La cambié un poquito nomás”, acotó tímidamente Octavio desde el escenario, a lo que Montaner padre -que si bien reiteró que la cambió bastante- opinó que no cree que sea un problema tan grave. De todas maneras, el participante logró pasar de ronda.

Una vez finalizada esta instancia, comenzarán los playoffs, que consisten en que los participantes se presentan individualmente en rondas por equipos para demostrar una vez más su talento. Los elegidos finalmente serán quienes pasen a la etapa final, que son los shows en vivo.